„Via Lietuvos“ grynasis pelnas pernai smuko iki 1,9 mln. eurų, išmokės 1 mln. eurų dividendų

Įmonės akcininkė Susisiekimo ministerija nutarė, kad įmonė į valstybės biudžetą pervestų 1 mln. eurų dividendų, BNS nurodė „Via Lietuvos“ komunikacijos vadovas Vytenis Radžiūnas.
Kaip teigiama ataskaitoje, bendrovės nepaskirstytas pelnas 2025 metų gruodžio 31 dieną siekė 1,5 mln. eurų (2024 metų pabaigoje – 345,5 tūkst. eurų nuostolio). Už 2024 ir 2023 metus „Via Lietuva“ pelno įmokos valstybei nemokėjo.
Įmonė prognozuoja, kad jos grynasis pelnas šiais metais augs maždaug 44 proc. iki 2,6 mln. eurų, o EBITDA išliks apie 6 mln. eurų.
„Via Lietuvos“ pajamos 2025-aisiais augo 13,2 proc. iki 25,18 mln. eurų (2024 metais – 22,25 mln. eurų).
„Praėję metai pasižymėjo ilgalaikėmis investicijomis į šalies kelių infrastruktūrą, turinčiomis tiesioginį poveikį valstybės ekonomikai, saugumui ir mobilumui“, – pranešime teigė „Via Lietuvos“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Kaip teigiama įmonės ataskaitoje, šiemet bendrovės investicijos sieks apie 6,5 mln. eurų, iš kurių daugiausiai bus skiriama sunkiojo transporto kelių e. rinkliavos sistemos, vadinamojo e. tollingo, diegimui – apie 6,4 mln. eurų (2026–2027 metais), laboratorinei kelių būklės tyrimų įrangai – 1,6 mln. eurų.
Pasak ataskaitos, vidutinis darbuotojų skaičius įmonėje beveik nekito – įmonėje dirbo 308 žmonės.
Praėjusių metų pabaigoje bendrovės projektų portfelyje buvo 314 projektų, kurių didžioji dalis – rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbai. Valstybinės reikšmės keliuose atlikti darbai apėmė daugiau kaip 120 kilometrų, rašoma pranešime.
Be to, buvo rekonstruoti 29 tiltai ir viadukai, iš kurių 11 buvo kritinės būklės. Dar 160 jų buvo sutvarkyta atliekant dalinius remonto darbus.
