 Lietuvos oro uostai paskelbė naują konkursą

2026-05-06 17:16
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Lenkijos oro bendrovei „LOT Polish Airlines“ nuo kovo pabaigos nutraukus tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Londono Sičio, bendrovė Lietuvos oro uostai (LTOU) paskelbė naują konkursą nuolat skraidinti iš Vilniaus į vieną iš Jungtinės Karalystės sostinės oro uostų – Gatviko, Hitrou arba Sičio.

Lietuvos oro uostai paskelbė naują konkursą / P. Peleckio / BNS nuotr.

Kaip BNS teigė susisiekimo ministro patarėjas Lukas Paškevičius, konkursas vyks pagal rizikos pasidalijimo partnerystės modelį.

„Lietuvos oro uostai taikydami šį modelį skelbia konkursus ir bendradarbiauja su oro linijomis vystydami ekonomiškai pagrįstus maršrutus. Šis modelis leidžia užtikrinti tiek esamų krypčių stabilumą, tiek naujų atsiradimą“, – BNS teigė L. Paškevičius.

Užsienio oro bendrovės pasiūlymus Lietuvos oro uostams gali teikti iki birželio 1 dienos.

Kaip praėjusią savaitę rašė BNS, užtikrinant svarbiausių krypčių tęstinumą Susisiekimo ministerija padidino LTOU įstatinį kapitalą 3,2 mln. eurų.

Tuomet skelbta, kad sprendimas užtikrins trijų verslui ir atvykstamajam turizmui svarbių krypčių – Vilnius–Hamburgas, Vilnius–Lisabona ir Vilnius–Diuseldorfas – tęstinumą bei sudarys finansines sąlygas atidaryti naują strateginę kryptį į vieną iš trijų Londono oro uostų.

Kaip rašė BNS, LTOU ir LOT sutarė nuo kovo pabaigos naikinti tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Sičio, nes maršrutas nuostolingas. Jis buvo paremtas rizikos pasidalijimo partnerystės susitarimu.

Neoficialiomis BNS žiniomis, kasmet šio maršruto nuostoliai siekė milijonines sumas.

