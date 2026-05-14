 Lietuvos paštas ir „eBay“ stiprins Lietuvos verslų galimybes plėstis užsienyje

2026-05-14 10:28
BNS inf.

Valstybės valdomas Lietuvos paštas kartu su pasauline e. prekybos platforma „eBay“ stiprins Lietuvos verslų galimybes plėstis tarptautinėse rinkose, paprastinti eksporto bei gerinti logistikos sprendimus Baltijos šalyse.

Lietuvos paštas ir „eBay“ stiprins Lietuvos verslų galimybes plėstis užsienyje / L. Balandžio / BNS nuotr.

Lietuvos paštas ir „eBay“ pasirašė tai numatantį susitarimo memorandumą, ketvirtadienį pranešė paštas.

„Šis bendradarbiavimas – puiki galimybė toliau stiprinti mūsų šalies logistikos konkurencingumą ir pozicijas Baltijos regione bei tarptautinėje rinkoje“, – pranešime teigė susisiekimo viceministrė Akvilė Danielė.

Lietuvos pašto generalinis direktorius Kastytis Valantinas sako, kad šlaies įmonės pasiekia klientus visame pasaulyje – vien pirmąjį ketvirtį išsiųsta 840 tūkst. siuntų – 31 proc. daugiau nei pernai. Anot jo, bendradarbiavimas su „eBay“ galėtų atverti daugiau naujų galimybių.

„Baltijos šalys – tai regionas, pasižymintis stipria verslumo dvasia ir pasauliniu potencialu. Matome, kad įmonės yra pasirengusios plėstis už savo šalies ribų ir pasiekti naujus klientus visame pasaulyje“, – pranešime teigė „eBay“ pasaulinių augančių rinkų generalinis direktorius Vidmay'us Naini (Vidmajus Naini).

Anot pranešimo, „eBay“ suteikia prieigą prie daugiau nei 135 milijonų pirkėjų 190-yje rinkų. Platforma verslams siūlo naudotis dirbtiniu intelektu (DI) pagrįstais įrankiais ir įžvalgomis, kad geriau suprastų pasaulinę paklausą, optimizuotų skelbimus ir gerintų veiklos rodiklius, taip efektyviau plėsdami veiklą tarptautinėse rinkose.

Lietuvos paštas turi 164 pašto skyrius, 465 mobiliuosius laiškininkus ir beveik 1,5 tūkst. paštomatų Baltijos šalyse.

