Lietuvos „Thermo Fisher“ už 1,5 mlrd. eurų įsigijo JAV įmonės akcijų

Bendrovė įsigijo 2,6 tūkst. vienetų akcijų, arba 12,14 proc. įstatinio kapitalo, rašoma Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje.
„Tai yra bendrovės akcininkų sprendimas. Dėl grupės investicinių sprendimų ir galimų ateities planų papildomų komentarų neteikiame“, – komentare BNS teigė „Thermo Fisher Scientific Baltics“ komunikacijos vadovas Egidijus Jaseliūnas.
„Thermo Fisher Scientific Powder“ yra „Thermo Fisher Scientific“ grupės dalis ir užsiima kitų grupės įmonių ir investicijų valdymu.
Anot ataskaitos, Lietuvos įmonė nedalyvauja JAV įmonės valdyme ar priimant strateginius sprendimus, neturi jai reikšmingos įtakos.
Ataskaitoje taip pat teigiama, kad per artimiausius metus Lietuvos bendrovė neturi planų parduoti JAV įmonės akcijų.
Kaip rašė BNS, „Thermo Fisher Scientific Baltics“ pernai uždirbo 206,4 mln. eurų grynojo pelno – 2,1 karto mažiau nei 2024-iaisiais, jos pajamos sumenko 38 proc. iki 491 mln. eurų.
„Thermo Fisher Scientific Baltics“ BNS pranešė, kad šiemet nemokės dividendų, jų nemokėjo ir pernai, ir užpernai.
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