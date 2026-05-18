 „Litexpo“ valdybos pirmininke perrinkta Ramutė Ribinskienė

2026-05-18 11:40
Evelina Paškovskytė (BNS)

Naujos Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdybos pirmininke perrinkta Ramutė Ribinskienė.

Nepriklausoma įmonės valdybos narė R. Ribinskienė jos pirmininke ketverių metų kadencijai įregistruota gegužės 15 dieną, rodo Registrų centro duomenys.

Kaip rašė BNS, R. Ribinskienė yra Lietuvos radijo ir televizijos centro (Telecentro) valdybos narė, anksčiau dirbo Vilniaus šilumos tinklų Finansų departamento direktore.

„Litexpo“ valdyboje nuo balandžio vidurio dirba komunikacijos agentūros „Repoint PR“ akcininkas ir direktorius Mantas Dubauskas, Latvijos farmacijos bendrovės „Jonnex-Farma“ vykdomasis direktorius Gediminas Judzentas, Lietuvos centrinės kredito unijos administracijos vadovo patarėja Ieva Naudžiūnaitė.

Be to, joje darbą tęsia nuo 2022 metų liepos joje dirbanti R. Ribinskienė bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos deleguota valstybės tarnautoja Rūta Steckienė.

„Litexpo“ valdyboje yra penki nariai: keturi nepriklausomi ir vienas valstybės tarnautojas. Ji skiriama ketveriems metams.

