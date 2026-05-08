„Litgrid“ per tris šių metų mėnesius uždirbo 37,2 mln. eurų

Įmonės pelnas prieš mokesčius, palūkanas, pajamas ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 47,8 mln. eurų, kai prieš metus EBITDA buvo neigiama (27,8 mln. eurų).
Pagrindinė EBITDA augimo priežastis – teigiamas papildomų paslaugų rezultatas, penktadienį pranešė bendrovė.
„Litgrid“ pajamos siekė 158,7 mln. eurų ir buvo 46 proc. didesnės (108,7 mln. eurų). Pajamos už elektros perdavimą didėjo 31 proc. iki 48,6 mln. eurų, pajamos už papildomas paslaugas – 7,2 proc. iki 52,7 mln. eurų. Disbalanso ir balansavimo elektros pajamos didėjo 3 kartus iki 56,4 mln. eurų.
Koreguotas EBITDA siekė 15,2 mln. eurų ir buvo 6,9 proc. didesnis (14,2 mln. eurų). Koreguotą EBITDA daugiausia augino didesni kapitalo kaštai dėl didesnės reguliuojamo turto vertės, teigiama pranešime.
„Litgrid“ investicijos pirmąjį ketvirtį siekė 21,4 mln. eurų.
Perkrovų valdymo įplaukos per pirmąjį ketvirtį siekė 37,9 mln. eurų. Šios įplaukos nėra apskaitomos pajamomis ir neturi tiesioginės įtakos bendrovės veiklos rezultatui.
Pirmąjį ketvirtį perduota elektros energija šalies poreikiams siekė 3,1 teravatvalandės (TWh) ir buvo 14,5 proc. didesnė (2,68 TWh). Augimui labiausiai įtakos turėjo dėl itin šaltos žiemos reikšmingai išaugęs šildymo poreikis ir šildymo įrenginių elektrifikacija.
Tarpsisteminės jungties su Švedija („NordBalt“) bendras prieinamumas siekė 99,3 proc.
97,5 proc. „Litgrid“ akcijų priklauso valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Epso-G“.
