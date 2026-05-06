„Lloyds“ grupė perka Lietuvos fintech įmonę

Lietuvos bankas (LB) pranešė pritaręs sandoriui, kuriuo JK grupė netiesiogiai įsigytų „Curve Europe“.
„Tai dar vienas puikus pavyzdys, kai pasaulinio lygio užsienio bendrovės kreipiasi dėl Lietuvoje licencijuotos fintech įstaigos įsigijimo. Tai rodo, kad Lietuva suteikia galimybę fintech įstaigoms steigtis ir augti, o pasiekta branda ir rezultatai atkreipia investuotojų dėmesį ir suteikia šioms įstaigoms naujų plėtros galimybių“, – pranešime sakė LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
Daugiau kaip 250 metų veikianti „Lloyds Banking Group“ teikia bankininkystės, draudimo, investavimo paslaugas. Ji veikia daugelyje pasaulio šalių, joje dirba daugiau kaip 60 tūkst. darbuotojų.
Pernai lapkritį LB skyrė 22,5 tūkst. eurų baudą laiku finansinių ataskaitų nepateikusiai „Curve Europe“. Įvertinęs, kad įstaiga pripažino pažeidimus ir juos pašalino, LB ir įmonė sudarė administracinį susitarimą, arba taikos sutartį, tačiau atsižvelgęs į tai, kad ji smarkiai vėlavo pateikti duomenis bei kitas aplinkybes, skyrė bendrovei baudą.
Elektroninių pinigų įstaigos licenciją „Curve Europe“ LB išdavė 2020-aisiais. Ji priklauso JK įsteigtai e. pinigų įstaigai „Curve OS Limited“.
„Lloyds Banking Group“ pelnas prieš mokesčius 2025 metais siekė 6,7 mlrd. svarų (7,74 mlrd. eurų šios dienos kursu) ir buvo 12,2 proc. didesnis nei 2024 metais, skelbė naujienų agentūra „Reuters“.
Šių metų pradžioje LB leido JK finansinių paslaugų bendrovei „Checkout Payments Group“ įsigyti e. pinigų įstaigą „Blue Emi LT“.
Vien per pastaruosius dvejus metus į Lietuvos finansų rinką įžengė šešios pasaulinio ar tarptautinio lygio finansų įstaigos: „Robinhood“, „Nuvei“, „DriveWealth“, „Checkout Payments Group“, „Commerzbank“, „PKO Bank Polski“, skelbia LB.
