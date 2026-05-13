„LTG Infra“ vadovas: svarstome nutraukti šią sutartį

„Situacija su šitu rangovu yra komplikuota, mes vertiname labai rimtai santykių nutraukimą su visomis pasekmėmis rangovui“, – Seimo Ekonomikos ir inovacijų komitete trečiadienį sakė V. Žalimas.
Šis tiltas yra reikalingas per artimiausius metus Lietuvai siekiant užbaigti Baltijos šalis ir Lenkiją sujungsiančios europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ projektą.
„Paraleliai dėliojamės planą, kaip kuo greičiau nutikus šiam įvykiui prisitraukti reikiamus resursus atgaivinti tilto statybas, kad nenukentėtų projekto terminai“, – sakė „LTG Infra“ vadovas.
Apie tai, kad „Rizzani“ delsia atsiskaityti su subrangovais, dar sausį skelbė „Verslo žinios“.
Tilto netoli Jonavos statybas bendrovė pradėjo 2022 m. liepą, jas planuota baigti iki 2025 m., visgi vėliau valstybinė „Lietuvos geležinkelių“ grupė (LTG) teigė, kad tilto perdangą įrengti planuojama šių metų pabaigoje, iki šiol atlikta pusė darbų.
Šis geležinkelio tiltas turėtų būti ilgiausias ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, siekti 1,5 kilometro.
Rangos darbų sutartis tarp už „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą Lietuvoje atsakingos LTG įmone „LTG Infra“ ir „Rizzani de Eccher“ pasirašyta 2022 m. balandį. Sandorio vertė – beveik 64 mln. eurų (be PVM).
„Rail Baltica“ – didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto dvikelis geležinkelis, sujungsiantis Varšuvą, Kauną, Vilnių, Panevėžį, Rygą, Pernu ir Taliną.
Nors „Rail Baltica“ projektą planuojama užbaigti iki 2030-ųjų, naujausioje Europos Audito Rūmų (EAR) ataskaitoje skelbiama, kad toks terminas yra mažai tikėtinas ir projektas vėluos.
