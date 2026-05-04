LTG inicijavo specialią komisiją šiems incidentams tirti

Skelbiama, jog komisiją sudaro visi LTG aukščiausio lygio vadovai ir verslo atsparumo komanda.
„Atsižvelgiant į šią beprecedentę situaciją, kai per tris dienas turėjome vieną po kito įvykius geležinkeliuose, turėjusius ir pakankamai dideles pasekmes tiek traukinių eismui, tiek pačiai geležinkelių infrastruktūrai, šiandien nusprendėme įsteigti specialią LTG grupės komisiją, kuri vertins visas galimas įvykių priežastis ir pasiūlys papildomų saugumo priemonių diegimą geležinkelyje“, – pranešime cituojamas laikinai LTG vadovo pareigas einantis Arūnas Rumskas, kuris eis ir laikinai sudarytos komisijos vadovo pareigas.
Teigiama, jog komisijos tikslas yra ne tik ištirti šių dviejų neeilinių įvykių priežastis, bet ir įvertinti tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius sprendimus siekiant išvengti tokių įvykių ateityje, sprendžiant avarijų likvidavimo padarinius, vertinant saugumo reikalavimus ir jų stiprinimą geležinkelių infrastruktūroje.
LTG sudaryta komisija pirmadienį susirinko į pirmą posėdį, kuriame aptarė pirminę informaciją dėl šių įvykių. Grupės Saugos komanda, atliekanti išsamų avarijų priežasčių tyrimą, atitinkamai teiks savo išvadas komisijai.
Po savaitgalio incidento, kurio metu žmonės nenukentėjo, Kėdainių r. Gudžiūnuose abu keliai atidaryti, šiuo metu vyksta intensyvūs signalizacijos atstatymo darbai.
Pažeisti keliai Kauno r. Jiesioje tuo metu bus sutvarkyti šią savaitę, kol kas traukinių eismas ten vyksta vienu atlaisvintu keliu. Labiausiai pažeista yra europinė vežė, kuria gabenami kroviniai. Jai atkurti gali prireikti daugiausiai laiko.
LTG primena, kad praėjusį penktadienį Gudžiūnų geležinkelio stotyje nuo bėgių nuriedėjus trims skaldą gabenusiems vagonams, laikinai buvo sutrikdytas traukinių eismas pagrindiniais maršrutais: Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga.
Įvykio vietoje daugiau nei parą dirbo apie šimtą LTG grupės darbuotojų, pasitelktas 180 tonų galintis kelti specialus traukinys su kranu, kuris nukėlė nuvirtusius vagonus. Skaičiuojama, kad įvykis paveikė 23 keleivinius traukinius, apie 3,8 tūkst. keleivių keliones tęsė autobusais.
Jiesioje nuo 1435 mm vėžės praėjusį šeštadienį nuriedėjus iš Palemono į Duisburgą važiavusiam lokomotyvui ir keturiems krovininiams vagonams, buvo pažeistos dvi vėžės – paprastoji ir europinė „Rail Baltica“.
Incidentas paveikė keleivinių traukinių maršrutus Kaunas–Kybartai–Kaunas, Kaunas–Marijampolė–Kaunas ir Vilnius–Mockava–Vilnius – iš viso 22 traukinius, kuriais planavo keliauti daugiau nei 800 keleivių.
Naujausi komentarai