„LTG Link“ atskleidė, kiek milijonų eurų investuoja į naują bilietų pardavimo sistemą

Kaip BNS pranešė įmonės atstovė Julija Leimonė, sutartis su „Turnit“ pasirašyta penkeriems metams, o maksimali projekto vertė siekia 5,5 mln. eurų.
Anot J. Leimonės, ši suma apima sistemos diegimo, nuomos, priežiūros ir tolesnio vystymo paslaugas, taip pat inovatyvių sprendimų bendrovės svetainėje ir mobiliojoje programėlėje diegimą.
„Investuojame į technologinius sprendimus, kurie leis užtikrinti patogią ir šiuolaikišką kelionių patirtį“, – pranešime teigė „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
Sistemą numatoma įdiegti antroje šių metų pusėje.
Atnaujinus „LTG Link“ sistemą, ji galės būti integruota su kitų šalių sistemomis ir su kitais vietinio transporto vežėjais, todėl keleiviai galės patogiau įsigyti bilietus tarptautinėms kelionėms. Jiems planuojama pasiūlyti papildomų paslaugų, pavyzdžiui, vietos parkavimo aikštelėje rezervavimą.
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