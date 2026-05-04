„Mantinga Group“ į sumuštinių gamyklą Marijampolėje investuos apie 30 mln. eurų

Naujoje gamykloje bus gaminami sumuštiniai – trikampiai, submarinai ir kiti, BNS pranešė įmonė.
„Šiuo metu ši produkcija gaminama vienoje iš esamų gamyklų Marijampolėje, tačiau paklausa kasmet auga – vien pernai sumuštinių kategorijoje pasiekėme apie 30 mln. vienetų gamybos rekordą“, – komentare BNS teigė „Mantinga Group“ atstovė Monika Pivoraitė.
Jos teigimu, paklausa rodo, kad greitai gamybos pajėgumų nebeužteks, todėl nuspręsta investuoti į naują gamyklą: „Tai leis ne tik didinti gamybos apimtis, bet ir automatizuoti procesus bei plėsti asortimentą.“
Anot M. Pivoraitės, gamykla jau projektuojama ir apie konkrečią projekto vertę dar anksti kalbėti: „Tačiau preliminariai investicijos gali siekti apie 30 mln. eurų.“
Dabar „Mantinga“ valdo keturias gamyklas: tris Marijampolėje ir vieną – „Fresh Food Production“ Latvijoje, o visoje grupėje dirba daugiau nei 1,7 tūkst. darbuotojų.
Grupės investicijos į tarptautinę plėtrą, gamybos našumo didinimą, automatizavimą bei infrastruktūrą pernai siekė 27,4 mln. eurų.
