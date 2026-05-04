 „Mantinga Group“ į sumuštinių gamyklą Marijampolėje investuos apie 30 mln. eurų

2026-05-04 07:29
Evelina Paškovskytė (BNS)

Duonos, užkandžių bei šaldytos produkcijos gamintoja „Mantinga Group“ per kelerius metus ketina pastatyti naują atvėsintų maisto produktų gamyklą Marijampolėje. Skaičiuojama, kad investicijos gali siekti apie 30 mln. eurų.

„Mantinga Group" į sumuštinių gamyklą Marijampolėje investuos apie 30 mln. eurų / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Naujoje gamykloje bus gaminami sumuštiniai – trikampiai, submarinai ir kiti, BNS pranešė įmonė.

„Šiuo metu ši produkcija gaminama vienoje iš esamų gamyklų Marijampolėje, tačiau paklausa kasmet auga – vien pernai sumuštinių kategorijoje pasiekėme apie 30 mln. vienetų gamybos rekordą“, – komentare BNS teigė „Mantinga Group“ atstovė Monika Pivoraitė.

Jos teigimu, paklausa rodo, kad greitai gamybos pajėgumų nebeužteks, todėl nuspręsta investuoti į naują gamyklą: „Tai leis ne tik didinti gamybos apimtis, bet ir automatizuoti procesus bei plėsti asortimentą.“

Anot M. Pivoraitės, gamykla jau projektuojama ir apie konkrečią projekto vertę dar anksti kalbėti: „Tačiau preliminariai investicijos gali siekti apie 30 mln. eurų.“

Dabar „Mantinga“ valdo keturias gamyklas: tris Marijampolėje ir vieną – „Fresh Food Production“ Latvijoje, o visoje grupėje dirba daugiau nei 1,7 tūkst. darbuotojų.

Grupės investicijos į tarptautinę plėtrą, gamybos našumo didinimą, automatizavimą bei infrastruktūrą pernai siekė 27,4 mln. eurų.

