„Maxima“: netikėkite – šias žinutes platina sukčiai!

Pastaruoju metu įvairiuose socialiniuose tinkluose ir susirašinėjimo programėlėse, tokiuose kaip „Facebook“, „Messenger“ ir kituose kanaluose, plinta sukčiavimo atvejai, kuriuose siūloma laimėti pinigų, automobilių ar kitų vertingų prizų. Viena iš tokių apgaulingų kampanijų – tariamas „Maximos“ žaidimas, kurio metu prašoma paspausti nuorodą ir suvesti asmens duomenis ar užpildyti apklausą. „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė Snieguolė Valiaugaitė įspėja, kad „Maxima“ tokių akcijų nerengia ir ragina būti itin atsargiems.
Ką svarbu žinoti:
1. „Maxima“ niekada neprašo pateikti asmeninės informacijos, slaptažodžių ar prisijungimo prie bankinių paslaugų duomenų. 2. Bet kokį konkursą ar informaciją galima pasitikrinti oficialioje įmonės svetainėje www.maxima.lt arba susisiekus su „Maximos“ klientų aptarnavimo skyriumi tel. nr. +370 800 200 50 arba el. paštu [email protected].
3. Sukčiai dažnai veikia iš paskyrų, kurių pavadinimai labai panašūs į tikras įmonių paskyras, pavyzdžiui, „Maxima Lietuva.fans“. Tačiau oficiali „Maximos“ „Facebook“ paskyra yra tik viena – pavadinimu „Maxima LT“.
Kaip atpažinti dažniausiai pasitaikančius sukčiavimo atvejus:
1. Juos įprastai lydi prašymai pateikti asmeninius duomenis, tokius kaip banko kortelės numeriai, slaptažodžiai ir pan.
2. Sukčiai skatina atlikti veiksmus kuo greičiau, pvz., „patvirtinkite registraciją užpildydami apklausą ir nurodydami savo el. pašto adresą. Nepraleiskite šios ribotos galimybės“.
3. Įrašuose, žinutėse ir pranešimuose būna gramatinių klaidų – netikra informacija dažnai pateikiama netaisyklinga kalba arba su neįprastais žodžiais, kurie nebūdingi oficialiems įmonių pranešimams.
Ką daryti paspaudus sukčių nuorodą:
1. Jei nuorodoje buvo prašoma jūsų asmeninės informacijos – nedelsdami pakeiskite slaptažodžius.
2. Jei pateikėte finansinius duomenis, nedelsiant informuokite savo banką, jei reikia – užblokuokite sąskaitas.
3. Jei susidūrėte su sukčiavimo atveju „Maximos“ vardu, informuokite klientų aptarnavimo skyrių tel. nr. +370 800 200 50 arba el. paštu [email protected].
4. Jei jau nukentėjote – kuo greičiau apie tai praneškite policijai, naudojantis elektroninių paslaugų portalu www.epolicija.lt.
„Būkite atsargūs ir kritiškai vertinkite gaunamą informaciją – įmonės konkursus skelbia viešai, o ne siunčia asmenine žinute. Ir visuomet, jei kyla kokių nors abejonių dėl laiško ar nuorodos tikrumo, geriausia kreiptis tiesiogiai į „Maxima“ klientų aptarnavimo skyrių ir pasitikslinti, ar tikrai toks konkursas yra organizuojamas“, – primena S. Valiaugaitė.
Naujausi komentarai