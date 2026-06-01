 Mažeikių kepykla „Riestlita“ atleidžia daugiau nei tris ketvirtadalius darbuotojų

Mažeikių kepykla „Riestlita“ atleidžia daugiau nei tris ketvirtadalius darbuotojų

2026-06-01 16:54
Evelina Paškovskytė (BNS)

Veiklą stabdanti Mažeikių rajono duonos ir pyrago kepinių kepykla „Riestlita“ atleidžia daugiau nei tris ketvirtadalius darbuotojų.

<span>Mažeikių kepykla „Riestlita“ atleidžia daugiau nei tris ketvirtadalius darbuotojų</span>
Mažeikių kepykla „Riestlita“ atleidžia daugiau nei tris ketvirtadalius darbuotojų / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Iš 22 žmonių apie atleidimą įspėta 17, juos ketinama atleisti birželio 15–30 dienomis, BNS pirmadienį pranešė Užimtumo tarnyba.

Kaip BNS teigė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, darbo neteks devyni cecho darbininkai, trys automobilių vairuotojai, prekybos agentai.

Anot jos, darbuotojai atleidžiami darbdavio iniciatyva – dėl įmonės veiklos stabdymo.

„Riestlitos“ vadovas Linas Pakamanis darbuotojų atleidimo ir veiklos stabdymo priežasčių BNS nekomentavo: „Nelaikau savęs ir savo įmonės tokia svarbia persona bei tokiu svarbiu įvykiu Lietuvos gyvenime ir ekonomikoje, kad čia reikėtų komentarus duoti.“

22 metus veikiančios „Riestlitos“ grynasis pelnas pernai smuko šešis kartus iki 14,6 tūkst. eurų (2024 metais – 84,3 tūkst. eurų), jos pajamos mažėjo 7 proc. iki 1,4 mln. eurų (1,5 mln. eurų), teigiama Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje.

Anot jos, kepykla tikėjosi toliau generuoti lėšas ateities investicijoms: „Vadovybė toliau taiko veiklos tęstinumo prielaidą.“

„Riestlita“ užsiima duonos gaminių, riestainių, meduolių, sausainių gamyba ir prekyba.

Įmonė svetainėje teigia, kad kepyklos produkcija tiekiama Lietuvos, ES šalių, JAV bei Jungtinių Arabų Emyratų rinkoms.

Šiame straipsnyje:
darbuotojų atleidimas
kepykla
Mažeikių kepykla
Riestlita

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų