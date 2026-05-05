Milijardieriaus „Rimi“ įkūrėjo mirtis sukrėtė verslo pasaulį

Pasak užsienio žiniasklaidos, 69-erių verslininkas pirmadienio rytą pasijuto blogai. Manoma, kad jį ištiko širdies smūgis. Atvykę medikai nebegalėjo jam niekuo padėti.
„Orkla“ generalinis direktorius Nilsas Selte pranešime teigė, kad mirė jis netikėtai ir staiga. S. E. Hagenas – maisto koncerno „Orkla“ valdybos narys, nuo 2006-ųjų ėjęs ir jos pirmininko pareigas.
Hagenui ir jo šeimai priklauso investicinė bendrovė „Canica“, valdanti 25 proc. „Orkla“ akcijų.
Kaip teigia užsienio spauda, milijardierius, verslininkas, mecenatas verslą pradėjo 1976 metais įkurdamas maisto prekių parduotuvių tinklą „Rimi“. Ilgus metus jį lydėjo sėkmė ne tik mažmeninėje prekyboje, bet ir investicijų versle.
