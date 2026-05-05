 Milijardieriaus „Rimi“ įkūrėjo mirtis sukrėtė verslo pasaulį

Milijardieriaus „Rimi“ įkūrėjo mirtis sukrėtė verslo pasaulį

2026-05-05 17:28 diena.lt inf.

Verslo pasaulyje – skaudi netektis: mirė prekybos tinklo „Rimi“ įkūrėjas, verslininkas, milijardierius Steinas Erikas Hagenas. 

<span>Milijardieriaus „Rimi“ įkūrėjo mirtis sukrėtė verslo pasaulį</span>
Milijardieriaus „Rimi“ įkūrėjo mirtis sukrėtė verslo pasaulį / Freepik.com, Vida Press nuotr.

Pasak užsienio žiniasklaidos, 69-erių verslininkas pirmadienio rytą pasijuto blogai. Manoma, kad jį ištiko širdies smūgis. Atvykę medikai nebegalėjo jam niekuo padėti. 

„Orkla“ generalinis direktorius Nilsas Selte pranešime teigė, kad mirė jis netikėtai ir staiga. S. E. Hagenas – maisto koncerno „Orkla“ valdybos narys, nuo 2006-ųjų ėjęs ir jos pirmininko pareigas.

Hagenui ir jo šeimai priklauso investicinė bendrovė „Canica“, valdanti 25 proc. „Orkla“ akcijų.

Kaip teigia užsienio spauda, milijardierius, verslininkas, mecenatas  verslą pradėjo 1976 metais įkurdamas maisto prekių parduotuvių tinklą „Rimi“. Ilgus metus jį lydėjo sėkmė ne tik mažmeninėje prekyboje, bet ir investicijų versle. 

Šiame straipsnyje:
mirtis
netektis
verslo pasaulis
verslininkas
prekybos tinklas
Rimi
įkūrėjas
milijardierius
Steinas Erikas Hagenas
Canica
Orkla

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų