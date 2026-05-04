 Nauji „Kauno alaus“ savininkai atleis dalį darbuotojų: numatoma ir daugiau pokyčių

2026-05-04 11:28
BNS inf.

Kauno alaus darykla „Genys Brewing“, pernai sausį įsigijusi kitą lietuviško kapitalo daryklą „Kauno alus“, ketina pastarąją iškelti iš Kauno centro, Savanorių prospekto, atleisti dalį darbuotojų. Po kelerių metų teritorija turėtų tapti laisvalaikio ir poilsio zona su restoranais, barais, viešosiomis ir administracinėmis erdvėmis. 

Kol bus pastatytos naujos gamybos patalpos, dalis alaus gamybos laikinai vyks Žemuosiuose Šančiuose veikiančioje „Genys Brewing“ darykloje ar partnerių pastatuose, pirmadienį pranešė įmonė.

Jos teigimu, patalpos Savanorių prospekte nebeatitinka saugumo reikalavimų bei gamybos, sandėliavimo ir operacinių poreikių.

„Griūvanti infrastruktūra reikalauja sprendimų, užtikrinančių nenutrūkstamą daryklos veiklą ir istorijos tęstinumą. Perkeldami gamybą į modernią aplinką išsaugome svarbiausią: gamybos metodus, receptus, meistrystę“, – pranešime sakė „Kauno alaus“ vadovas Mindaugas Urmanavičius.

Anot jo, daryklos vieta Savanorių prospekte per kelerius metus bus pritaikyta miesto poreikiams išsaugant visus istorinius pastatus bei kitus paveldo elementus.

„Pagal rengiamą projektą ši teritorija taps daugiafunkce miesto erdve su laisvalaikio ir poilsio zonomis, restoranais, barais, viešosiomis ir administracinėmis erdvėmis“, – teigiama pranešime.

Pasak M. Urmanavičiaus, įgyvendinant pokyčius bus atleidžiama ir dalis darbuotojų: „Buvo vertintos skirtingos alternatyvos, tačiau ne visas funkcijas įmanoma integruoti į naują veiklos modelį. Ateityje įmonė planuoja plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą“.

„Kauno alaus“ darykla Savanorių prospekte veikė nuo 1846 metų.

BNS rašė, kad pernai sausį „Genys Brewing“ užbaigė „Kauno alaus“ įsigijimą. Tuomet skelbta, jog abi daryklos toliau veiks savarankiškai: „Genys Brewing“ toliau orientuosis į kraftinius gėrimus, o „Kauno alus“ tęs tradicinių gėrimų gamybą.

„Genys Brewing“ 2024 metų pabaigoje iš privataus kapitalo fondo „LitCapital“ užsitikrino neskelbiamą investiciją, skirtą įmonės plėtrai.

