Naujoje „Kelių priežiūros“ valdyboje – „KN Energies“, „Epso-G“, „Grindos“ atstovai

Pasak ministro Juro Taminsko, valdybai keliamas tikslas sujungti modernius vadybos sprendimus su duomenimis grįstu planavimu.
Už strateginį valdymą ir verslo plėtrą valdyboje atsakinga pastatų priežiūros grupės „Civinity“ antrinės įmonės „Civinity Engineering“ valdybos pirmininkė Julija Abromavičienė, projektų valdymo sritį kuruos Vilniaus miesto tvarkymo įmonės „Grinda“ vadovas Jonas Davidavičius, finansų, rizikų valdymą ir auditą kuruos naftos ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorės „KN Energies“ finansų vadovas Tomas Tumėnas.
Be to, joje dirba energetikos grupės „Epso-G“ rangos verslo plėtros vadovė Dalia Andrulionienė, o ministerijos atstovė – Kelių transporto grupės vyresnioji patarėja Jūratė Bogdevičienė.
Nepriklausomų valdybos narių konkurse iš viso varžėsi 85 kandidatai. Artimiausiu metu valdyba rinks pirmininką.
„Kelių priežiūra“ atsakinga už 21 tūkst. kilometrų kelių tinklo priežiūrą, joje dirba daugiau kaip 2 tūkst. darbuotojų. Susisiekimo ministerija valdo 100 proc. bendrovės „Kelių priežiūra“ akcijų.
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