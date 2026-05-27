Netikėta žinia: Palangoje užsidaro garsus viešbutis ir restoranas

Šia žinia verslininkai pasidalijo antradienio rytą. Jie dėkojo visiems svečiams ir darbuotojams bei užsiminė, kad nors viena istorija čia baigiasi, netrukus paaiškės, kas kurs naują.
„Kai kurios vietos tampa daugiau nei tik restoranu ar viešbučiu. Jos tampa prisiminimų dalimi.
Šiandien norime iš visos širdies padėkoti: visiems svečiams, darbuotojams, draugams ir tiems, kurie buvo kartu visus šiuos metus.
Ačiū už jūsų laiką, pasitikėjimą, tradicijas ir palaikymą.
Klaipėdos „Senoji Hansa“ dirba kaip įprasta, o „Senoji Hansa“ Palanga užverčia šį gražų etapą. Ši vieta ir toliau gyvens – tik jau nauju vardu ir nauja istorija. Labai džiaugiamės, kad visa tai perduodama į tikrai geras, mylinčias ir naujiems darbams pasiruošusias rankas.
Mūsų istorija Palangoje baigiasi, o jūs greitu metu sužinosite, kas čia kurs naują“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė įmonė.
Šis viešbučio ir restorano kompleksas NT skelbimų portale www.aruodas.lt parduodamas nuo sausio 13 dienos. Objekto vertė siekia 4,1 mln. eurų.
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