Nuo diskusijų iki sprendimų: kaip Vilniuje pasaulio universitetai braižė aukštojo mokslo ateitį

Renginį organizavo Mykolo Romerio universitetas (MRU), kuris neapsiribojo logistine ar reprezentacine funkcija – universitetas aktyviai prisidėjo formuojant konferencijos turinį ir diskusijų kryptis. Tai atsispindėjo tiek programos struktūroje, tiek temose, kurios dominavo skirtingose sesijose. Į konferenciją atvykę pasaulio universitetų prezidentai, rektoriai ir akademinės bendruomenės lyderiai atstovavo labai skirtingoms švietimo sistemoms. Tačiau jau pirmosios diskusijos parodė, kad pagrindiniai iššūkiai yra bendri: geopolitinis nestabilumas, spartūs technologiniai pokyčiai ir vis dažniau keliami pasitikėjimo aukštuoju mokslu klausimai.
Universitetų vaidmens transformacija
Konferencijos atidaryme MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė aiškiai įvardijo pokytį, kuris šiandien apibrėžia aukštąjį mokslą: „Šiandien universitetai vienu metu veikia kaip intelektiniai centrai, inovacijų ekosistemos ir normatyvinės institucijos, aktyviai prisidedančios prie viešojo gėrio kūrimo.“
Ši formuluotė atspindi platesnę transformaciją, nes universitetai vis dažniau vertinami ne pagal tai, ką jie perduoda, o pagal tai, kokį poveikį sukuria. Jie tampa erdvėmis, kuriose ne tik generuojamos žinios, bet ir formuojami sprendimai, darantys įtaką visuomenei.
Lyderystė neapibrėžtumo sąlygomis
Pirmoji konferencijos sesija atskleidė ne tiek skirtingas nuomones, kiek bendrą kryptį: universitetai visame pasaulyje susiduria su tuo pačiu iššūkiu, kaip išlaikyti patikimumą sparčiai kintančioje aplinkoje. Jungtinėms Amerikos Valstijoms atstovaujantis dr. Larry Schallas akcentavo pasitikėjimą kaip esminį aukštojo mokslo kapitalą, o Kenijos KCA universiteto vicekancleris prof. dr. Isaiahas Wakindiki kalbėjo apie lyderystę, kuri remiasi ne struktūra, o vertybėmis.
Šias įžvalgas papildė skirtingų pasaulio regionų patirtys, kurios, nepaisant kontekstų skirtumų, vedė prie panašios išvados. Andoros universiteto rektorius dr. Juli Minoves-Triquellis priminė, kad poveikis nebūtinai priklauso nuo institucijos dydžio, Bangladešo Daffodil tarptautinio universiteto steigėjas dr. Md. Saburas Khanas pabrėžė etikos svarbą globalioje akademinėje erdvėje, o Juodkalnijos Donja Goricos universiteto rektorius prof. dr. Veselinas Vukotićius atkreipė dėmesį į riziką prarasti akademinį identitetą nuolatinių reformų kontekste.
Ši diskusija išgrynino vieną esminę įžvalgą: universitetų lyderystė šiandien vis mažiau siejama su institucine galia ir vis labiau su gebėjimu išlaikyti vertybinį nuoseklumą pasaulyje, kuriame stabilumas tampa išimtimi.
Technologijos keičia ne įrankius, o pačią logiką
Antrojoje konferencijos dalyje diskusija persikėlė į technologijų lauką, tačiau čia kalba ėjo ne apie naujus sprendimus, o apie fundamentalius pokyčius.
Somalio SIMAD universiteto rektorius dr. Abdikarimas Mohaidinas Ahmedas iškėlė prieigos prie švietimo klausimą, primindamas, kad technologijos gali tiek mažinti, tiek didinti nelygybę. MRU profesorius dr. Marius Laurinaitis akcentavo kitą dimensiją: kaip keičiasi žmogaus vaidmuo, kai dirbtinis intelektas perima vis daugiau funkcijų.
Tuo pat metu MRU tyrėjas dr. Aleksandras Segalas demonstravo, kaip technologijos gali būti taikomos praktikoje, o Universum International College vadovas Alejtinas Berisha kalbėjo apie studijų turinį, kuris turi atliepti dar neegzistuojančias profesijas.
Šios diskusijos leidžia daryti platesnę išvadą: technologijos universitetuose ne papildo studijas, o keičia patį mokymosi modelį bei kartu ir universiteto vaidmenį visuomenėje.
Nuo deklaracijų prie veiksmų: MRU partnerystės
Diskusijos parodė kryptį, o MRU veiksmai parodė jos įgyvendinimą.
Konferencijos metu universitetas pasirašė dešimt bendradarbiavimo memorandumų su aukštosiomis mokyklomis iš Kolumbijos, Sakartvelo, Japonijos, Gambijos, Kosovo, Juodkalnijos, Pietų Korėjos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Somalio. Tai ne simboliniai susitarimai, o struktūrinės partnerystės, apimančios studentų ir dėstytojų mainus, bendrus mokslinius tyrimus, dvigubo diplomo programas ir jungtines doktorantūros iniciatyvas.
Šis žingsnis leidžia aiškiai matyti MRU strategiją: tarptautiškumas čia nėra deklaruojamas, jis kuriamas konkrečiais mechanizmais. Kaip pažymėjo rektorė, tarptautinės partnerystės šiandien yra būtinybė. Tai atspindi platesnę tendenciją – universitetai nebegali veikti izoliuotai.
Finansinis atsparumas kaip strateginis klausimas
Konferencijoje nuskambėjo ir tema, kuri vis dažniau tampa kritinė, – tai finansinis tvarumas.
Filantropijai skirta sesija parodė, kad universitetai visame pasaulyje aktyviai ieško naujų finansavimo modelių. JAV, Sakartvelo ir Meksikos atstovų diskusijos atskleidė bendrą kryptį: institucijos vis labiau remiasi gebėjimu kurti ilgalaikius ryšius su alumnų bendruomenėmis, verslu ir partneriais.
Tai signalizuoja platesnį pokytį, nes universitetai tampa ne tik žinių, bet ir strateginių santykių kūrimo centrais.
Lyderystė pokyčių laikais
Trečiąją konferencijos dieną vykęs universitetų prezidentų forumas suteikė diskusijoms asmeniškesnį toną. Čia kalbėta ne apie sistemas, o apie sprendimus.
MRU rektorė dr. Inga Žalėnienė, Seulo kibernetinio universiteto prezidentė dr. Eunjoo Lee ir kiti dalyviai dalijosi patirtimis, kaip vadovauti institucijoms nuolatinio pokyčio sąlygomis.
Šios diskusijos parodė, kad universitetų vadovams šiandien tenka veikti aplinkoje, kurioje susikerta akademinės vertybės, technologiniai pokyčiai ir visuomenės lūkesčiai.
Ką parodė Vilnius
Vilniuje vykusi konferencija išryškino aiškią kryptį: aukštasis mokslas tampa vis globalesnis, tarpusavyje susijęs ir orientuotas į realių problemų sprendimą.
MRU šiame procese pasirodė kaip aktyvus dalyvis, gebantis ne tik priimti tarptautinius partnerius, bet ir inicijuoti bendradarbiavimą. Nuo diskusijų turinio iki pasirašytų susitarimų universitetas demonstravo nuoseklią strategiją.
Tai leidžia kalbėti ne tik apie renginį, bet ir apie platesnį pokytį. Universitetai šiandien apibrėžiami ne pagal tai, kiek jie žino, o pagal tai, kaip jie veikia. MRU šiame kontekste aiškiai rodo kryptį.
Naujausi komentarai