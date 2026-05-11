Iš nuostolių išbridusi „Achema“ pernai uždirbo 8,5 mln. eurų grynojo pelno

„Achemos“ atstovė Jolita Macelytė BNS teigė, kad bendrovė už praėjusius metus dividendų akcininkams nemokės.
Bendrovės pardavimo pajamos pernai siekė 375,3 mln. eurų ir buvo 14 proc. mažesnės nei 2024 metais (436,7 mln. eurų), pirmadienį pranešė „Achemos grupė“.
Anot pranešimo, dėl intensyvaus ir pigaus trąšų importo iš trečiųjų šalių, kuriose neapmokestinamos CO2 emisijos, bendrovė pernai gegužę buvo keliems mėnesiams sustabdžiusi pagrindinio produkto amoniako gamybą.
„Achemos“ generalinės direktorės Audronės Kuskytės teigimu, dėl to pernai bendrovės pagrindinė veikla buvo nuostolinga.
„Bendrovės pagrindinės veiklos – trąšų gamybos – rezultatas buvo neigiamas, o teigiamą 2025 metais rezultatą lėmė pelnas iš kitos ir finansinės veiklos“, – pranešime teigė A. Kuskytė.
„Achema“ teigia daliniu pajėgumu dirbanti nuo 2021 metų rudens. Anot jos, visa apimtimi dirbti negali daugelis Europos trąšų gamyklų dėl pigios trečiųjų šalių produkcijos importo, aplinkosaugos mokesčių ir „nelygios konkurencijos“.
„Achema“ praėjusiais metais investavo į gamybos atnaujinimą, poveikio aplinkai mažinimo projektus, energetinės sistemos modernizavimą – iš viso 14,9 mln. eurų.
Kaip rašė BNS, „Achema“ pernai gegužę dėl Europoje smarkiai svyruojančių gamtinių dujų kainų sustabdė amoniako gamybą, rugpjūtį ją atnaujino. Bendrovė amoniako gamybą taip buvo laikinai sustabdžiusi 2022 metų gruodį ir rugsėjį.
Didžiausia „Achemos“ akcininkė yra Lydos Lubienės ir Viktorijos Lubytės kontroliuojama „Achemos grupė“.
