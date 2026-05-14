„Olympic Casino Group Baltija“ – 468 tūkst. eurų bauda

Neplaninis specialusis patikrinimas atliktas gavus informacijos, kad fizinis asmuo keliose bendrovėse, tarp jų ir „Olympic Casino Group Baltija“, pralošė didelę pinigų sumą.
„Patikrinimą atlikusi LPT nustatė, kad UAB „Olympic Casino Group Baltija“ neturėjo pakankamai informacijos apie kliento lėšų šaltinius, todėl negalėjo tinkamai stebėti jo lošimų ir nustatyti įtartinas operacijas. Aukštas rizikos lygis klientui priskirtas netinkamai ir pavėluotai, laiku neatliktas kliento sustiprintas tapatybės nustatymas. Tokiu būdu bendrovė pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus dėl kliento pažinimo, dalykinių santykių stebėsenos ir individualios kliento pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo“, – teigiama pranešime.
Nors, kaip skelbiama tarnyba, kliento veikla atitiko kelis įtartinumą patvirtinančius požymius (…), bendrovė FNTT nepateikė pranešimo apie įtartinas pinigines operacijas. Tokio savo sprendimo bendrovė nedokumentavo, nors šios priemonės, kaip pažymima, yra būtinos, vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją.
Skirdama baudą LPT atsižvelgė į sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.
„Nėra požymių, kad bendrovė tyčia būtų padariusi pažeidimus. Ji patikrinimo metu bendradarbiavo su LPT, teikė prašomą informaciją. Tačiau pažeidimai truko ilgiau nei vienerius metus, buvo daromi sistemingai, bendrovė iš lošėjo gavo turtinės naudos“, – rašoma pranešime.
Sprendimas dėl „Olympic Casino Group Baltija“ konstatuotų pažeidimų dar gali būti skundžiamas teismui.
