Oro uostuose – griežtesnės patikros: „Ryanair“ keleiviams gresia solidžios baudos

„Mes skridome į Olandiją, ir mergina neturėjo, kur dėti savo rankinuko. Ji susimokėjo 60–80 eurų“, – pasakojo keleivė.
Dalis keleivių prieš skrydžius bagažą matuoja ir sveria namuose.
„Mes niekada neišvažiuojame nepasvėrę lagaminų, kad nebūtų kažkokių netikėtumų“, – dalijosi oro uoste pakalbintas vyras.
Arba keliauja minimalistškai – tik keli daiktai, tuomet ir kuprinė nepergrūsta.
„Turiu nešiojamąjį kompiuterį, švarką ir reikalingus daiktus: išorinę bateriją, kojines, apatinius, tad, manau, kuprinės užtenka“, – tikino keleivis.
Tiesa, galvos skausmas ištinka atostogų pabaigoje, kai atsiranda lauktuvių, pirkinių, papildomų drabužių ir lagaminas „užauga“.
„Ryanair“ vadovas griežtai pareiškė – pergrūstiems krepšiams ateina pabaiga. Bendrovė ketina didinti premijas darbuotojams, jei šie pastebės per didelį keleivių rankinį bagažą.
„Per didelio bagažo atvejų skaičius mažėja, o kadangi tokių atvejų mažėja, manau, kad padidinsime komisinį atlygį – nuo 2,5 iki maždaug 3,5 euro. Visi turite žinoti – nesirodykite su krepšiu, kuris netelpa į bagažo matuoklį, nes jums bus taikomas mokestis“, – kalbėjo Michael O’Leary.
Pagal „Ryanair“ taisykles, rankinis bagažas – tai tik nemokamas mažas krepšys, kuris turi tilpti po sėdyne. Iki 10 kilogramų lagaminas, kuris keliauja į lentyną virš sėdynių, kainuoja papildomai.
Neaišku, ką tiksliai „Ryanair“ vadovas ketina apdovanoti, esą „Ryanair“ keleivius Lietuvoje laipina antžeminio aptarnavimo bendrovė Litcargus. Ši žurnalistams teigė, jog darbuotojams nekelia tikslo bausti keleivių ir premijų už tokius veiksmus nemoka.
„Visada išlieka žmogiškasis faktorius – darbuotojas gali nepamatyti, bet tiek stiuardai, tiek įlaipinimo metu žmones akyliau tikrins“, – aiškino Marius Gelžinis.
Pati bauda nedidėja – už bagažo taisyklių pažeidimą „Ryanair“ keleiviams ir toliau grės susimokėti 75 eurus.
„Keleiviams prieš keliaujant patariu skaityti, kokį bilietą perka, ir negudrauti, nes bauda bus daug brangesnė nei iškart nusipirkus bilietą“, – tvirtino Nerijus Zaleckas.
Aviacijos ekspertas sakė, jog tai sena pigių skrydžių formulė. Keleiviai perka pigesnį bilietą, o pelnas ateina iš kitų paslaugų.
„Tai finansinis sprendimas – jei keleivis prasmunka su nelegaliu ar neteisėtu bagažu, aviakompanija praranda 75 eurus“, – neslėpė M. Gelžinis.
Skrydžių platintojai taip pat pabrėžė, kad taisyklės galioja ne be priežasties.
„Orlaivis nėra guminis – turi tilpti tokio dydžio ir svorio bagažas“, – teigė Rasa Levickaitė.
Per didelis ar per sunkus bagažas turi įtakos ir skrydžio saugumui.
„Bagažo problema – kuomet jis per didelis, trukdo orlaiviui pakilti ir laikytis numatytų skrydžio valandų bei nusileidimo laiko“, – aiškino R. Levickaitė.
Tiesa, anot eksperto, šįkart saugumas nėra esminė priežastis.
„Tai gali būti gynybinė reakcija, nes Europos Sąjunga planuoja tvarką, pagal kurią būtų leidžiama rankinį bagažą įsinešti nemokamai, ir galbūt aviakompanija nori pasinaudoti proga bei susirinkti maksimaliai esamų pajamų“, – pasakojo M. Gelžinis.
Nuo kada už per didelio bagažo „medžioklę“ augs premijos, „Ryanair“ vadovas neatskleidė.
