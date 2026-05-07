 Paskelbė „Litexpo“ pelną: paaiškino, kodėl nemokės dividendų

2026-05-07 09:45
Lukas Oželis (BNS)

Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ pernai uždirbo 69 tūkst. eurų grynojo pelno – 6,3 karto mažiau nei užpernai (434 tūkst. eurų), jo pajamos siekė 5,5 mln. eurų ir buvo 3,8 proc. didesnės (5,3 mln. eurų), rodo naujausia įmonės ataskaita.

Šiemet „Litexpo“ dividendų nemokės, BNS informavo „Litexpo“ Rinkodaros skyriaus vadovė Domantė Kriaučiūnaitė.

„Litexpo“ vadovas Vilius Vaičekauskas anksčiau teigė, kad pernai „Litexpo“ sukurta ekonominė finansinė vertė Lietuvoje siekė 31 mln. eurų, o vietinio turizmo – 12 mln. eurų. Iki 2028 metų užsienio turizmo sukuriamą grąžą tiek Lietuvai, tiek Vilniaus miestui planuojama padidinti 50 proc., o vietinio turizmo – 25 proc.

Kaip kovą rašė BNS, Lietuvai ruošiantis kitąmet pirmininkauti ES Tarybai „Litexpo“ pradėjo erdvių modernizavimą – vyksta projektavimo darbai, netrukus planuojama skelbti rangos konkursą.

Centras numato atnaujinti daugiau nei 4 tūkst. kv. metrų plotą, apie 15 proc. išplėsti renginių erdves. Dėl darbų centras visiškai užsidarys dviem mėnesiams – lapkritį ir gruodį.

Kovą „Litexpo“ įstatinis kapitalas buvo padidintas 11 mln. eurų. Lėšos skirtos iš Užsienio reikalų ministerijai 2026 metams skirtų asignavimų Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metais aukščiausiojo lygmens susitikimams.

99 proc. „Litexpo“ akcijų valdo Ekonomikos ir inovacijų ministerija, likusias – 37 fiziniai asmenys, rodo Registrų centro duomenys.

