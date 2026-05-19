Paskelbta Lietuvos oro uostų nepriklausomų valdybos narių atranka

Iš kandidatų reikalaujama turėti kompetenciją strateginio planavimo ir civilinės aviacijos srityje, taip pat ne mažesnę nei 5 metų per pastaruosius 10 metų vadovavimo patirtį šios srities įmonėje. Be to, kandidatai turėtų išmanyti nacionalinius ir regioninius strateginius aviacijos tikslus bei reguliavimą, rašoma konkurso skelbime LTOU tinklapyje.
Kandidatai iki birželio 4 dienos turi pateikti paraiškas personalo atrankos agentūrai „Master Class“, kuri buvo pasirinkta ir „Oro navigacijos“ vadovo atrankai.
Jos pasiūlytų kandidatų atrankos komisijoje dirbs po vieną ministro pirmininko, susisiekimo, ekonomikos ir inovacijų ir finansų ministrų bei Valdymo ir koordinavimo centro atstovą.
Valdybos nario atlygis sieks ne mažiau nei ketvirtadalį LTOU vadovo darbo užmokesčio, o jos pirmininko – bent trečdalį.
Dabartinio LTOU vadovo Simono Bartkaus užmokestis pirmąjį ketvirtį siekė apie 11,6 tūkst. eurų (iki mokesčių), rašoma įmonės svetainėje.
Susisiekimo ministerija kovą pranešė apie norą formuoti naują LTOU valdybą. J. Taminskas interviu BNS praėjusią savaitę teigė, kad valdybai turėjo priekaištų dėl didelių lėšų, išleidžiamų rinkodarai, be to, valdyba ilgą laiką nesprendė klausimo dėl perono valdymo paslaugų įkainių ir atsakomybės pasidalijimo tarp „Oro navigacijos“ ir LTOU.
Valdyboje dirba penki nariai, iš kurių keturi – nepriklausomi ir vienas valstybės tarnautojas. Jos kadencija paprastai trunka 4 metus.
Joje šiuo metu dirba jos pirmininkas Gediminas Almantas, Eglė Čiužaitė, Tadas Vizgirda, Danas Strombergas ir Vilius Veitas.
2024 metų kovo 23-iąją paskirta šios sudėties valdybos kadencija turėjo baigtis 2028 metų kovą.
