Patarėjas: Inga Ruginienė apie Registrų centro duomenų vagystę sužinojo balandį

„Premjerė pirminę informaciją apie šį incidentą gavo balandžio pradžioje. Tuo metu informaciją jau vertino atsakingos institucijos, o balandžio 15 dieną buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, todėl galimybės viešai atskleisti daugiau detalių buvo ribotos, siekiant nepakenkti tyrimo eigai“, – BNS antradienį perduotame komentare teigė jis.
I. Dobrovolskas nurodė, kad premjerė, gavusi informaciją apie galimą duomenų pasisavinimą, pavedė komandos nariams sekti situaciją, aiškintis visas galimas aplinkybes ir užtikrinti, kad atsakingos institucijos kuo greičiau įgyvendintų gyventojų informavimo bei duomenų apsaugos priemones.
„Išsamiau situaciją pristačius Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje, premjerė davė nurodymą kuo operatyviau parengti įrankį gyventojams pasitikrinti dėl galimai nutekintų duomenų bei nedelsiant informuoti visuomenę apie situaciją, kai tik leis aplinkybės ir nebus rizikos pakenkti tyrimui. Plačiau situaciją komentuoti buvo galima po Generalinės prokuratūros viešo pranešimo“, – aiškino jis.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų.
Anot Registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista Nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.
Įmonės teigimu, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai – NT perleidimo sandoriai, teismų sprendimai – nebuvo atskleisti.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.
Nuo 2023 metų Registrų centrui vadovavęs Adrijus Jusas pirmadienį paliko pareigas. Jį laikinai pakeitė Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
Grikšas apie Registrų centro duomenų vagystę sužinojo balandžio pradžioje
Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) ir ministras Edvinas Grikšas apie Registrų centro duomenų vagystę sužinojo balandžio pradžioje, antradienį skelbia LRT naujienų portalas.
Ministerija portalui nurodė, kad ribotą informaciją apie incidentą sužinojo dar balandžio 3 dieną, tačiau jo mastas ministerijai nebuvo pristatytas.
„Būtent šią dieną EIMIN gavo informaciją iš Registrų centro apie Migracijos departamento Imuniteto skyriuje atliekamą tyrimą dėl galimai nusavintų ir neteisėtu būdu iš registrų paimtų dviejų fizinių asmenų duomenų per paskyras, kurios priklauso Migracijos departamentui“, – portalui teigia ministerija.
Nurodoma, kad apie incidento mastą EIMIN sužinojo balandžio 21 dieną tarpinstitucinio susitikimo metu.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų.
Anot Registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista Nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.
Įmonės teigimu, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai – NT perleidimo sandoriai, teismų sprendimai – nebuvo atskleisti.
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