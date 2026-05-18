Pirmasis „PKO Bank Polski“ sandoris Lietuvoje – suteiks 6 mln. eurų šiai kredito bendrovei

Kaip teigiama pranešime spaudai, šis sandoris yra Lenkijos banko tarptautinės plėtros strategijos dalis.
Sutartis pasirašyta „PKO Bank Polski“ laimėjus „Tetas“ paskelbtą konkursą. Sutarties pasirašymo ceremonija įvyko bendrovės būstinėje Kaune.
„Džiaugiamės, kad pirmoji bendrovė, su kuria Lietuvoje sudarėme finansavimo sutartį, yra „Tetas“ – „EPSO-G“ grupei priklausanti įmonė, atliekanti strateginį vaidmenį Lietuvos energetikos sektoriuje. Tai svarbus žingsnis stiprinant „PKO Bank Polski“ veiklą Lietuvoje“, – pranešime cituojama „PKO Bank Polski“ atstovybės Lietuvoje direktorė Erika Voverė.
„Šis tarpvalstybinis sandoris yra sudarytas vadovaujantis Lietuvos teise. Ketiname toliau plėsti panašią veiklą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos rinkose, kuriose veikiame“, – sakė banko tarptautinių įmonių bankininkystės skyriaus vadovas Mateusz Wojtowicz.
„PKO Bank Polski“ šiuo metu veikia septyniose Europos Sąjungos (ES) šalyse ir per „KredoBank“ Ukrainoje. Savo atstovybę Vilniuje finansų įstaiga atidarė 2025 m. gruodį.
Teigiama, kad tarptautinio tinklo plėtra siekiama padėti Lenkijos įmonėms plėstis naujose rinkose ir sustiprinti banko, kaip aktyviausio Lenkijos banko Europoje, poziciją.
„PKO Bank Polski“ ketina atidaryti dar keturis padalinius užsienyje, kurie turėtų pradėti veiklą iki 2027 m. pabaigos. Pagal 2025–2027 m. strategiją bankas planuoja padvigubinti savo atstovybių ir verslo bankininkystės filialų ES šalyse skaičių iki 12 padalinių.
