Po duomenų vagystės – svarbi žinia: perduokite tai artimiesiems!

Štai Živilė Simonaitytė-Vasiliauskienė, VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja savo feisbuko paskyroje irgi pasidalijo apie nutekintus jos duomenis.
„Pasitikrinau. Mano duomenys – tarp nutekintų. Turiu pripažinti – jausmas keistas. Ne dėl to, kad kažkas iš karto perims mano turtą ar rytoj dings pinigai, bet todėl, kad nelabai aišku, ką su ta informacija dabar daryti. Ir čia, man atrodo, šiek tiek pritrūko komunikacijos – žmonėms buvo pasakyta „pasitikrinkite“, bet mažiau kalbama apie „gerai, o kas toliau?“ Dėl incidento galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkst. registrų įrašų, o institucijos jau įspėja apie galimus sukčiavimo bandymus, – dalijosi ji. – Kadangi su IT dalykais bent minimaliai draugauju (na, gerai, mano vyras draugauja), tai artimiausiu metu pati darysiu šiuos dalykus: peržiūrėsiu, kur neturiu įjungto dviejų žingsnių autentifikavimo – ypač el. pašte, socialiniuose tinkluose ir svarbiausiose paskyrose; pasikeisiu senus ar pasikartojančius slaptažodžius, nes dažniausiai problema būna ne vienas duomenų nutekėjimas, o kelių nutekėjimų „sudėjimas į vieną vietą“; artimiausias kelias savaites daug atsargiau žiūrėsiu į skambučius ir SMS, jei kažkas skambina ir labai daug žino apie mane – tai nuo šiandien man nebeatrodys įrodymas, kad žmogus tikras; neatidarinėsiu nuorodų iš SMS ar el. laiškų net tada, jei atrodo „viskas labai logiška“, jungsiuosi tik pati suvesdama adresą; pasakysiu artimiesiems, nes dažnai ne technologijos tampa silpniausia vieta, o žmogus“, – daugeliui tikrai naudingais patarimais ir pamąstymais baigė savo įrašą Ž. Simonaitytė-Vasiliauskienė.
Pasak Živilės, didžiausia problema šiandien nėra vien tai, kad kažkas pavogė duomenis. Didžiausia problema yra tai, kad turėdami dalį informacijos apie žmogų sukčiai gali atrodyti labai įtikinamai. Moteris primena, kad sukčiai gali „atakuoti“ nebūtinai rytoj ar poryt, o gerokai vėliau, kai jau būsime pamiršę apie nutekintus asmeninius duomenis.
„Ypač pavojingi“
IT saugumo specialistas M. Pareščius telefenu sakė, kad pastarosiomis dienomis po incidento Registrų centre (RC), kai buvo nutekinti gyventojų duomenys, sulaukiantis itin daug skambučių, prašymų patarti, kaip elgtis tokioje situacijoje. Ekspertas negailėjo patarimų.
„Pirmiausiai paskambinkite savo tėvams ir senoliams, papasakokite kas nutiko su RC registrais, Šiandien ta diena, kai turite su jais pakalbėti, – ragino specialistas. – Vyresnio amžiaus žmonėms tokie (duomenų, – red. past.) nutekėjimai yra ypač pavojingi ne todėl, kad jie „neišmano technologijų“, o todėl, kad sukčiai dabar gali kalbėti labai įtikinamai ir labai asmeniškai.
Anksčiau sukčiai „šaudydavo į orą“: „Sveiki, čia bankas…“; „Jūsų siunta sulaikyta…“; Dabar jie gali žinoti žmogaus vardą, adresą, kokį turtą turi, ar gyvena vienas, ar turi sodą, butą, paveldėtą turtą, gal net šeimos ryšius. Ir tada skambutis jau atrodo visiškai kitaip“, – pabrėžė Marius.
IT saugmo ekspertas savo feisbuko paskyroje pateikė realius pavyzdžius, kaip tai gali atrodyti realybėje. Įsivaizduokite, kad jums skambina asmuo, prisistatęs Registrų centro darbuotoju: „Laba diena, ponia Janina, matome problemą dėl jūsų buto registracijos Antakalnyje (…)“ .Žmogus iškart išsigąsta, nes adresas tikras, vardas tikras, turtas tikras. Toliau, pasak eksperto, gali būti prašymas prisijungti prie banko arba Smart-ID patvirtinimas, „tapatybės patikra“ ir t. t.
Ką būtina pasakyti mamai, tėvams ar seneliams?
Specialisto teigimu, egzistuoja paprastos taisyklės: niekada telefonu netvirtinti Smart-ID ar Mobile-ID, net jei skambina „bankas“, „policija“, „Registrų centras“. Turėtumėte žinoti ir pasakyti artimiesiems, kad tikras darbuotojas NIEKADA neprašys PIN1, PIN2, Smart-ID patvirtinimo telefonu.
„Vyresni žmonės dažnai turi butus, žemės, sodus, paveldėtą turtą, todėl jie tampa labai patraukliu taikiniu. Sukčiai gali apsimesti notarais, advokatais, Registrų centro darbuotojais, pirkėjais, antstoliais. Jų tikslas – išgauti papildomus duomenis, perimti paskyras, pasirašyti dokumentus, išvilioti pinigus“, – sakė M. Pareščius ir patarė būti dar budresniems, neužkibti ant sukčių kabliuko. – Penktadieni Login scenoje pasakosiu apie sukčius ir RC duomenis https://www.delfi.lt/.../conferences/login-2026/speakers/153. Tad tiems, kurie nori sužinoti daugiau, turės puikią progą.“
Plačiau apie realius pavyzdžius, pagal kokias schemas dirba sukčiai, galite sužinoti asmeninėje M. Pareščiaus feisbuko paskyroje:
(be temos)
(be temos)