Premjerė dėl duomenų vagystės iš Registrų centro: tai buvo padaryta iškart

„Iš karto pastebėjus incidentą buvo sustabdyta ir imtasi atitinkamų reikiamų veiksmų“, – žurnalistams penktadienį Naujojoje Akmenėje sakė ministrė pirmininkė.
Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Kaip penktadienį tvirtino vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, duomenų vagystė atskleista, vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi Migracijos departamentas. Pasak jo, pirmasis raštas gautas vasario pabaigoje.
Anot ministro, po to iškart pradėtas tyrimas dėl galimos duomenų vagystės ir paskyrų užvaldymo, užblokuotos visų Migracijos departamento darbuotojų paskyros RC.
Premjerė pakartojo pirminę informaciją apie incidentą sužinojusi balandžio pradžioje, tačiau, anot jos, tuomet nebuvo aiškus vagystės mastas.
Visuomenė apie faktą informuota gegužės pabaigoje, apie vagystę nežinojo ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Dalies politikų nuomone, sunku suvokti, kodėl žmonės, iš kurių duomenys buvo pavogti, apie tai nebuvo informuoti anksčiau.
Anot premjerės, pasirinkta komunikacijos forma buvo nukreipta į „tyrimą ir nusikaltimo išaiškinimą“, o per kelias savaites teisėsaugos atlikti veiksmai turėjo „kritinę reikšmę“.
„Suprantu, ką jaučia kiekvienas Lietuvos gyventojas, nes pati per tai praėjau. Visame procese pagrindinis prioritetas buvo nustatyti nusikaltimo pobūdį ir nusikaltėlį, todėl (...) tas pirminis periodas, kuomet imamasi slaptų veiksmų, jis yra kritinis, kad žinotume, kaip ateityje galėtume užkardyti tokius bandymus“, – kalbėjo ji.
Pasak premjerės, vis naujai pasirodantys duomenys rodo, kad vagystė yra Registrų centro atsakomybė, o tai patvirtina, kad žingsnis atleisti vadovą Adrijų Jusą buvo teisingas.
Anksčiau Vyriausybės vadovė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pripažino apie incidentą Registrų centre sužinoję balandžio 3 dieną, visuomenė apie didelio masto duomenų vagystę informuota gegužės 22 dieną.
(be temos)