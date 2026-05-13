Rekordinis siuntų srautas pernai didino Lietuvos pašto pelną

Bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) pernai siekė 17,4 mln. eurų ir buvo 58,5 proc. didesnis (11 mln. eurų), EBITDA marža augo 4 proc. punktais iki 13,9 proc.
Didžiausią pajamų dalį sudarė pašto paslaugos (79 mln. eurų), augusios 10,4 proc., o tai lėmė padidėjusios jų apimtys – pernai buvo pristatyta 6,4 mln. siuntų (18,9 proc. daugiau), taip pat augantys siuntų srautai per paštomatus, jų tinklo plėtra, rašoma ataskaitoje.
Vien įmonė Lietuvos paštas, pernai uždirbęs 989 tūkst. eurų grynojo nekonsoliduoto pelno, šiemet išmokės 791 tūkst. eurų dividendų, o likusią pelno dalį skirs į privalomąjį rezervą, BNS informavo Lietuvos pašto atstovas Lukas Zadarackas.
„Praėjusiais metais fiksavome rekordinius siuntų kiekius, atspindinčius augančius vartotojų poreikius. Plėtėme „LP Express“ ir „Unisend“ paštomatų tinklą, gerinome paslaugų prieinamumą ir siekėme, kad siuntimas būtų kuo paprastesnis, greitesnis ir patogesnis“, – ataskaitoje teigia įmonės generalinis direktorius Kastytis Valantinas.
Lietuvos pašto valdybos pirmininkė Jūratė Stanišauskienė pabrėžė, kad pernai paštas plėtė veiklą Baltijos šalyse.
„2025 metai išsiskyrė mūsų tarptautine plėtra. Tai pirmieji metai, kai Lietuvos paštas pilnu pajėgumu veikė visose trijose Baltijos šalyse, kurios yra vienas konkurencingiausių regionų Europoje, kur paštomatai yra populiariausias siuntų pristatymo būdas. Šis žingsnis sustiprino bendrovės pozicijas sparčiai augančioje e. prekybos rinkoje ir atvėrė naujas galimybes mūsų klientams“, – ataskaitoje teigė J. Stanišauskienė.
Paštas per metus investavo 7,7 mln. eurų – 2,3 karto daugiau (3,4 mln. eurų).
Vidaus rinkoje pašto klientai pernai išsiuntė 15,5 proc. daugiau siuntų ir 1,9 proc. mažiau korespondencijos. Augo siuntų kiekiai, siunčiami per pašto skyrius ir paštomatus – atitinkamai 8,3 proc. ir 21,1 proc. Kurjeriais siunčiamų siuntų kiekis sumažėjo 5 proc.
Bendrovė valdo antrines įmones „Unisend Latvija“, „Unisend Eesti“, „LP mokėjimų sprendimai“. Įmonę valdo Susisiekimo ministerija.
