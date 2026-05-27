 Ruginienė patvirtina ir pati tapusi Registrų centro duomenų nutekinimo auka

Ruginienė patvirtina ir pati tapusi Registrų centro duomenų nutekinimo auka

„Tai nedovanotina“
2026-05-27 09:13
Lukas Juozapaitis (BNS)

Įsilaužėliams iš Registrų centro nuo sausio grobus šimtus tūkstančių gyventojų duomenų vienetų, premjerė Inga Ruginienė patvirtino, kad jos duomenys taip pat buvo nutekinti.

Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro

„Mano pačios šeimos duomenys lygiai taip pat buvo tikrinti ir nutekinti. Dėl to labai suprantu, ką jaučia kiekvienas į šitą situaciją pakliuvęs žmogus. Tai nedovanotina“, – žurnalistams ketvirtadienį po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos bei vidaus reikalų ministrais sakė I. Ruginienė.

Seimo pirmininkas Juozas Olekas trečiadienį „Žinių radijui“ patvirtino, kad jo asmens duomenys nenutekėjo.

Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda antradienį negalėjo pasitikrinti dėl savo duomenų, kada strigo Registrų centro sistema.

BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.

Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio „nulaužtas“ Migracijos departamento darbuotojų paskyras.

Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
Registrų centras
ministrai

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Komentarai

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kokia auka
baisu - ruginienė auka, dar to negirdėjom, tai tauta - ruginienės auka. veidrodėli, veidrodėli pasakyk - kas pas socdemus visų durniausia???
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ojojoi!
Ir kas, kad "nedovanotina", jeigu laikinuoju RC vadovu paskiriamas būtent tas veikėjas, kuris pirmiausiai ir yra atsakingas už "nutekėjimą" - Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas? Veikėjas su labai spalvinga biografija liūdniausios šlovės tarnybose - muitinės kriminalistas, kažkokių tai imunitetų kažko veikėjas. O tuo tarpu viešojoje erdvėje visokios ruginienės ir nausėdos plyšauja, drebina orą, kad tai nedovanotina ir niekada neturėtų pasikartoti. :)
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senis
o tai dabar turi visi gailėt premjerės ar kaip o gal pradėsit valstybei tarnaut o ne šieną ravėt.
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