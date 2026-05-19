Šalia Rūdninkų karinio miestelio už 20 mln. eurų iškils stovyklavietė su kareivinėmis

Jos projektavimą numatoma pradėti vasaros pradžioje, o statybos turėtų prasidėti kitų metų pradžioje.
Kaip BNS teigė ministro Roberto Kauno patarėja, viešosios ir privačios partnerystės (ang. public private partnership, PPP) būdu plėtojamo milijardinės vertės karinio miestelio pietinėje dalyje esanti apie 7 ha ploto teritorija bus vystoma bei finansuojama atskirai, investicijos į projektą gali siekti apie 20 mln. eurų.
„Stovyklavietė yra dalis karinio miestelio. (...) Šis projektas bus plėtojamas atskirai jam skiriant finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų KAM finansavimui“, – komentare BNS teigė Aistė Žilinskienė.
„Pagal preliminarius skaičiavimus, investicijos gali siekti apie 20 mln. eurų. Tiksli suma bus nustatyta parengus projektinius pasiūlymus“, – pridūrė ji.
Pasak A. Žilinskienės, kokia veikla vyks stovyklavietėje, priklausys nuo Vokietijos brigados sprendimų: „Stovykla gali atlikti įvairias funkcijas, pavyzdžiui, suteikti laikiną apgyvendinimą, administracines ir mokymo patalpas“.
Pasak ministro atstovės, sutartį dėl projektavimo tikimasi pasirašyti birželį, o projektą parengti per septynis mėnesius.: „Tiksli statybos darbų trukmė paaiškės po to, kai bus parengti projektiniai pasiūlymai.“
KAM Infrastruktūros valdymo agentūra gegužės pradžioje paskelbė rinkos konsultaciją dėl objekto projektavimo.
Pasak dokumentų, teritorijoje planuojama pastatyti aštuonias 1,6–2 tūkst. kv. metrų ploto kareivines, 1,8 tūkst. kv. metrų ploto rikiuotės aukštelę, ramovės pastatą, sporto salę, konteinerių sandėliavimo aikštelę, plovyklą, administracinį ir valgyklos korpusus, medicinos punktą bei sandėlį, ginklinę, tris transporto priemonių aikšteles.
Kaip teigiama dokumentuose, vienu metu teritorijoje galės būti apie 1 tūkst. žmonių.
BNS rašė, kad nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupės „Eika Group“ valdoma įmonė „Eika Construction“ iki metų pabaigos už 125 mln. eurų turėtų baigti Rūdninkų miestelio pirmojo etapo statybas.
Antrojo etapo darbus PPP būdu atliks Lietuvos kapitalo statybos bendrovių „Fegda“ ir „Conres LT“ valdoma įmonė „Rudina“, gavusi 487,6 mln. eurų (su PVM) vertės vienos dalies užsakymą, o Estijos kapitalo „Merko statyba“ – 846,75 mln. eurų vertės dviejų dalių užsakymus.
Bendra karinio miestelio antrojo etapo projekto vertė sieks 1,33 mlrd. eurų (su PVM) – ji apima ne tik 2,5 metų infrastruktūros projektavimą ir statybą, bet ir jų priežiūrą bei paslaugas 12,5 metų, taip pat finansavimo išlaidas.
KAM teigimu, antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos.
Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą.
Naujausi komentarai