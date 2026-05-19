Segalovičienė: „Ignitis“ įmonės atliekama vėjo parko analizė projektui gali būti kritinis lūžis

„Kalbant apie „Ignitis“ jūrinio vėjo parką, labai svarbus momentas yra birželio pabaiga – tada bendrovė „Ignitis renewables“ turi pateikti Finansų bei Energetikos ministerijoms skaičiavimus dėl projekto ateities. Tai turbūt bus labai svarbus kritinis lūžis bei informacija, kuri padės valstybei apsispręsti, kas toliau vyks su šiuo projektu“, – antradienį Seime kalbėjo I. Segalovičienė.
„Rizikų vertinimo kontekste, pasirenkant kitų metų auditų temas – energetika ir mūsų energetinis nepriklausomumas, suprantant tai kaip stiprią nacionalinio saugumo dalį, yra mūsų objektas. Mes tikrai vertiname rizikas šioje vietoje“, – teigė ji.
Kaip skelbė ELTA, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas balandžio pabaigoje paskelbė, kad VK audito pastabų sulaukusi pirmojo jūros vėjo parko vystytoja valstybinė „Ignitis grupė“ šiuo metu atlieka projekto analizę, siūlymus parlamentui pristatys birželį.
Pernai VK auditas parodė, kad pirmojo 700 megavatų (MW) vėjo parko Baltijos jūroje vystymo rizikos yra susijusios su išaugusia projekto kaina ir mažesne planuojama grąža, neefektyviu lėšų naudojimu, vėluoti galinčiais statybų terminais ir neatitikimais įstatyme nustatytam projekto finansavimo modeliui.
VK atlikto audito ataskaitoje skelbiama, jog dėl rinkos pokyčių „Ignitis grupės“ planuota vėjo parko projekto investicijų grąža per dvejus metus sumažėjo apie 40 proc., o projekto kaina išaugo 27 proc. – nuo 2,2 iki 2,8 mlrd. eurų.
Auditoriai projektą vystančiai „Ignitis grupės“ įmonei rekomendavo įvertinti projekto rizikas, o rinkos reguliuotojui – keisti jūrinio vėjo aukcionų sąlygas.
Iki 2030-ųjų pastatyti ir pradėti eksploatuoti vėjo parką „Ignitis grupės“ įmonė „Ignitis Renewables“ su partnere „OW Offshore“ įsipareigojo 2023 m. spalį laimėjusi valstybės konkursą.
„Ignitis Renewables“ po audito rezultatų pranešė jau pradėjusi įgyvendinti dalį rekomendacijų, grupės vadovas Darius Maikštėnas teigė, kad bus prižiūrima, kaip jos valdoma bendrovė išvadas atliepia.
Pagal Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją (NENS), Lietuva iš viso planuoja turėti du bendros 1,4 gigavatų (GW) galios jūros vėjo parkus.
Visgi pernai spalį pranešta, jog antrojo jūros vėjo parko rangovo konkursas neįvyko, paraišką pateikus vieninteliam dalyviui – kitai „Ignitis grupės“ įmonei.
Naujausi komentarai