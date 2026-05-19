Seime skinasi iniciatyva griežtinti nemokumo administratorių veiklą

Juridinių bei Fizinių asmenų nemokumo įstatymų pataisoms antradienį parlamentarai po svarstymo pritarė bendru sutarimu.
Vienintelis dėl motyvų pasisakęs konservatorius Jurgis Razma sako, kad pataisos padarys įmonių bankrotų procedūras efektyvesnes ir skaidresnes.
„Nustatomi aukštesni reikalavimai nemokumo administratorių reputacijai, užtikrinama, kad nebūtų jokių administratoriaus ryšių su bankroto procese suinteresuotais juridiniais ar fiziniais asmenimis, stiprinamos priežiūrinės institucijos funkcijos ir galimybės, nuosekliau pasirūpinama, kad būtų tikrai išspręstas atliekų sutvarkymas bankrutuojančioje įmonėje“, – teigė J. Razma.
Tačiau jis pabrėžė abejojąs siūlymu neleisti administruoti tik vieną įmonę: „Nežinau, ar ne per griežtas toks apribojimas. Jeigu įmonė nedidelė, administratoriui nelabai yra ką veikti. Ir už ką jam ten mokėti normalų atlyginimą?“
Jo teigimu, tokį draudimą įtvirtinus gali būti sudėtinga surasti administratorius.
Finansų viceministras Lukas Jakubonis pakeitimus anksčiau yra pavadinęs revoliuciniais, nes jie sugriežtins reikalavimus šios profesijos atstovams, padidins skaidrumą rinkoje. Tuo metu įmonių bankroto administratoriai priešinasi reformai.
Pakeitimais siūloma uždrausti administratoriams pirkti paslaugas iš susijusių asmenų, nebeleisti dirbti keliose įmonėse, nepriekaištingos reputacijos reikalavimų sąrašą papildyti teistumu už dokumentų klastojimą. Taip siekiama skaidrinti jų atranką, išvengti manipuliavimo dalyvaujant joje per kelias įmones.
Be to, naikinamas nemokumo priežiūros komitetas, kuris, L. Jakubonio teigimu, nieko nenuveikė.
Nuobaudų už įvairius nusižengimus sąrašą siūloma papildyti pinigine bauda nuo 1 iki 50 minimalių mėnesio algų (dabar – beveik 58 tūkst. eurų).
Įstatymo pakeitimai parengti atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas.
Fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisomis siūloma atsisakyti minimalios skolų ribos, kuri dabar siekia apie 26 tūkst. eurų, norint gyventojui kreiptis į teismą dėl bankroto. Finansų ministerija siūlo nustatyti nemokumą pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį.
BNS rašė, kad Lietuvos bankų asociacijos vadovė Eivilė Čipkutė įspėjo, kad jeigu riba bus panaikinta, keisis skolininkų vertinimas, sugriežtės skolintis norinčių žmonių rizikos vertinimas, o Lietuvos verslo konfederacija prognozuoja, kad daugės teisminių ginčių.
Pernai iškeltos 127 fizinių gyventojų bankroto bylos – 11 proc. mažiau nei 2024 metais.
