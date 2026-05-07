 „Setna iO“ prašo Konkurencijos tarybos leidimo įsigyti šios bendrovės kontrolę

2026-05-07 13:56
BNS inf.

JAV aviacijos detalių tiekimo, remonto bei lėktuvų komponentų lizingo įmonė „Setna iO“ prašo Konkurencijos tarybos leidimo įsigyti Lietuvos orlaivių interjero projektavimo bei gamybos bendrovės „J&C Aero“ kontrolę.

Taryba pranešė gavusi „Setna iO“ prašymą iš „J&C Aero“ kontroliuojančių fizinių asmenų įsigyti 68 proc. įmonės akcijų bei aštuonias naujai išleidžiamas akcijas.

Sandorį įgyvendinus JAV bendrovė valdys 70,37 proc. „J&C Aero“ akcijų.

Kaip vasarį pranešė „J&C Aero“, neskelbiamos vertės sandoris gavus tarnybos leidimą bus užbaigtas antrąjį ketvirtį.

Tikimasi, kad sandoris padės „J&C Aero“ plėsti veiklą už Europos ribų, o įmonei „Setna iO“ leis diversifikuoti portfelį ir sustiprinti tarptautinę platformą, užtikrins aviacijos projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros plėtrą Europos rinkoje.

Teigiama, jog „J&C Aero“ įkūrėjai išlaikys svarbią dalį akcijų ir toliau vadovaus įmonės veiklai.

Penkių fizinių asmenų valdoma „J&C Aero“ yra sertifikuota pagal ES aviacijos saugos agentūros (EASA) standartus. Įmonė valdo daugiau nei 9 tūkst. kv. metrų ploto gamybines patalpas.

