„Setna iO“ prašo Konkurencijos tarybos leidimo įsigyti šios bendrovės kontrolę

Taryba pranešė gavusi „Setna iO“ prašymą iš „J&C Aero“ kontroliuojančių fizinių asmenų įsigyti 68 proc. įmonės akcijų bei aštuonias naujai išleidžiamas akcijas.
Sandorį įgyvendinus JAV bendrovė valdys 70,37 proc. „J&C Aero“ akcijų.
Kaip vasarį pranešė „J&C Aero“, neskelbiamos vertės sandoris gavus tarnybos leidimą bus užbaigtas antrąjį ketvirtį.
Tikimasi, kad sandoris padės „J&C Aero“ plėsti veiklą už Europos ribų, o įmonei „Setna iO“ leis diversifikuoti portfelį ir sustiprinti tarptautinę platformą, užtikrins aviacijos projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros plėtrą Europos rinkoje.
Teigiama, jog „J&C Aero“ įkūrėjai išlaikys svarbią dalį akcijų ir toliau vadovaus įmonės veiklai.
Penkių fizinių asmenų valdoma „J&C Aero“ yra sertifikuota pagal ES aviacijos saugos agentūros (EASA) standartus. Įmonė valdo daugiau nei 9 tūkst. kv. metrų ploto gamybines patalpas.
Naujausi komentarai