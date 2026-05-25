 Situaciją dėl nutekintų duomenų Registrų centro vadovas aptars su ministru

Situaciją dėl nutekintų duomenų Registrų centro vadovas aptars su ministru

2026-05-25 06:45
BNS inf.

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pirmadienį susitinka su Registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų.

Adrijus Jusas
Adrijus Jusas / S. Lisausko / BNS nuotr.

„Planuojame pasikalbėti apie tai, kaip toliau turėtų vykti darbai, kaip geriausia užtikrinti stabilią įmonės veiklą, nes čia svarbiausia dalis“, – BNS sakė įmonės vadovas.

E. Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė ragina A. Jusą trauktis. Šis sprendimą žada po susitikimo.

Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų nutekinimo.

A. Juso teigimu, dėl incidento buvo atskleista NT registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.

Vis tik, anot jo, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar e. pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai – NT perleidimo sandoriai, teismų sprendimai – nebuvo atskleisti.

Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardino nei šalies, nei institucijų. To sako negalintis atskleisti ir Registrų centro vadovas.

Naujienų portalas „15min“ skelbia, kad prie Registrų centro prisijungta per Migracijos departamento paskyras.

Tuo metu opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad tarp nutekintų duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus.

Šiame straipsnyje:
Edvinas Grikšas
Adrijus Jusas
Registrų centras
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