Startuoliai šiemet sumokėjo daugiau mokesčių

Pasak „Unicorns Lithuania“ vadovės Gintarės Verbickaitės, atmetus iš Lietuvos pasitraukusios „Binance“ įtaką, sektorius sumokėjo beveik 9 proc. daugiau mokesčių nei prieš metus.
„Be konteksto pažvelgus į skaičius gali pasirodyti, kad startuolių sektoriaus augimas sustojo. Tačiau svarbu prisiminti, kad finansinių technologijų įmonė „Binance“ nutraukė didžiąją dalį savo veiklos Lietuvoje. Pirmąjį praėjusių metų ketvirtį ji sumokėjo 13 mln. eurų mokesčių, o šiemet – vos per 100 tūkst. eurų“, – pranešime teigė G. Verbickaitė.
Daugiausia mokesčių sumokėjo bankas „Revolut“ – 16,6 mln. eurų (10 proc. daugiau), pirmasis Lietuvos vienaragis „Vinted“ – 11,9 mln. eurų (18 proc.), antrasis vienaragis „Nord Security“ – 7,4 mln. eurų (5 proc.), skelbimų portalų valdytoja „Baltic Classifieds Group“ – 5,7 mln. eurų (13 proc.), žaidimų kūrėja „Wargaming“ – 4,9 mln. eurų (16 proc. mažiau).
Iš „Unicorns Lithuania“ stebimų 17 skirtingų sričių ir jose veikiančių startuolių, pirmąjį ketvirtį augo 11. Vertinant pagal sumokėtus mokesčius didžiausią šuolį fiksavo gynybos technologijų startuoliai – 91 proc.
Pasak asociacijos vadovės, ryškesnius rezultatus demonstravo ir dirbtinio intelekto (DI) startuoliai.
„nexos.ai“ per metus darbuotojų skaičių padidino 229 proc., o sumokėtus mokesčius – 7 kartus. Startuolis „Sintra“ jų sumą augino beveik 600 proc. Tai rodo, kad Lietuva gali tapti regioniniu DI centru, ypač, jei sugebėsime sėkmingai pritraukti talentus bei kapitalą“, – komentuoja G. Verbickaitė.
Įmonių vidutinis atlyginimas per ketvirtį augo 300 eurų, arba 6,5 proc. iki 4,9 tūkst. eurų (iki mokesčių) per mėnesį.
Didžiausius atlyginimus mokėjo likviduojama Kauno informacinių technologijų (IT) bendrovė „Talech Lithuania“ – 109,9 tūkst. eurų (624 proc. daugiau), Bulgarijos fintech vienaragis „Payhawk“ – 11,3 tūkst. eurų (17 proc.), kriptovaliutų bendrovė „Finrax“ – 10,5 tūkst. eurų (61 proc.), kripto turto įmonė „Nuvei“ – 10,5 tūkst. eurų (14 proc.), kompiuterių programų kūrėja „Planner 5D“ – 10,5 tūkst. eurų (27 proc.).
„Unicorns Lithuania“ duomenimis, Lietuvoje aktyviai veikia daugiau nei 1,1 tūkst. startuolių.
