„Swedbank“ prognozės: infliaciją skatins ne tik pabrangusi nafta ir kuras

Sausį bankas prognozavo, kad BVP augimas sieks 3,5 procento.
Prognozuojama, kad 2027 metais šalies ekonomika augs 2,3 proc. – 0,2 punkto mažiau nei manyta sausį.
„Swedbank“ teigimu, Lietuvos BVP toliau augs sparčiau nei Latvijos ir Estijos.
„Šiemet vienas (BVP augimo – BNS) veiksnys susijęs su antros pensijų pakopos pinigų leidimu, bet yra ir struktūrinių, ilgalaikių veiksnių, kuriais Lietuva išsiskiria“, – atnaujintų prognozių pristatyme trečiadienį sakė „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis.
Banko analitikų manymu, ekonomiką skatins ne tik vartojimas, bet ir pozityvūs eksportuotojų rezultatai, rekordinė apdirbamoji gamyba – pastaroji nuo 2020 metų išaugusi 42 proc., pabrėžė N. Mačiulis.
„Augo ne tik pramonė, matome ir didelę Lietuvos ekonominę transformaciją. Lietuvos aukštos pridėtinės vertės paslaugų eksportas pernai pirmąkart pasiekė 10 mlrd. eurų, arba daugiau nei 10 proc. BVP. Tai irgi svarbus veiksnys, kuris prisidėjo prie to Lietuvos ekonomikos išskirtinumo pastaraisiais metais“, – kalbėjo ekonomistas.
Šalies ūkis augs nepaisant didesnės nei tikėtasi anksčiau infliacijos – „Swedbank“ mano, kad vidutinė metinė infliacija šiemet sieks 5,2 proc. (sausio prognozė – 3,5 proc.) bei bus didžiausia regione.
„Infliacija, viršijanti 5 proc., šiek tiek mažins vartojimo galimybes“, – teigė banko analitikas N. Mačiulis.
Teigiama, jog infliaciją skatins ne tik pabrangusi nafta ir kuras, bet ir šiemet įsigalioję mokestiniai pakeitimai bei sparčiai augančios darbo sąnaudos. Vis dėlto prognozuojama, kad pensijos ir atlyginimai augs sparčiau nei kainos.
„Gyventojų lūkesčiai metų pradžioje suprastėjo, natūralu, didėjant infliacijai. Bet gyventojai prasčiau vertina šalies ekonomines perspektyvas, bet ne savo asmeninius finansus“, – kalbėjo ekonomistas.
Pasak N. Mačiulio, BVP augimą taip pat skatins šiemet dar išliksianti teigiama grynoji imigracija, verslo ir viešojo sektoriaus investicijos.
„Swedbank“ manymu, vidutinis atlyginimas šiemet didės 8 proc. (tiek pat, kiek prognozuota sausį), o nedarbo lygis sieks 6,8 proc. (7 proc.).
Anot N. Mačiulio, atlyginimų augimas lėtėja iki sveiko lygio.
„Reikėtų susitaikyti, kad vienintelis tvaresnis atlyginimų augimas ateityje bus vienženklis augimas. Tai liečia ir viešojo sektoriaus, ir minimalų mėnesinį atlyginimą. Matome, išryškėja jau labai nemaži skirtumai tarp atskirų sektorių. Kai kuriuose sektoriuose yra daug sudėtingiau didinti atlyginimus tokiais tempais, kuriais jie didėjo pastarąjį dešimtmetį“, – aiškino „Swedbank“ ekonomistas.
Banko prognozėmis, kitąmet algų augimas sulėtės iki 7 proc., tačiau šias prognozes galėtų pakoreguoti sparčiau didinamas minimalus atlyginimas.
