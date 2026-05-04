Teismas atvertė „BaltCap“ įmonių ir „Interactive Brokers“ bylą dėl 5 mln. eurų žalos

Teismo atstovė Lina Nemeikaitė BNS patvirtino, kad teismas bylą pradėjo nagrinėti iš esmės.
Pasak jos, teisėjas uždarame posėdyje, be kita ko, patenkino fondo įmonių „Žvirgždaičių energija“, „Nullus“, „Moelta“ ir Lenkijos „EN Efficiency PL“ prašymą pakeisti ieškovę ir patvirtinti ja įmonę „Moelta“.
Pasak LAT 2025 metų kovo 20 dienos nutarties, ieškovės – „BaltCap“ įmonės siekia žalos, kurią jos patyrė keliasdešimties milijonų eurų išvaistymu įtariamam buvusiam „BaltCap“ fondo partneriui Šarūnui Stepukoniui pasisavinus jų lėšas rizikingai investuojant per „Brokers“ platformą, atlyginimo, o „Brokers“ nepatikrino jo lėšų kilmės.
Aukščiausiasis Teismas nutarė, kad „Brokers“, teikęs paslaugas Lietuvos rezidentui bei veikęs šalies rinkoje, galėjo ir turėjo numatyti riziką, kad jam gali būti pareikšti ieškiniai Lietuvos teismuose, jei rezidentas dėl „Brokers“ galimai neteisėtų veiksmų sukels žalos tretiesiems asmenims.
„BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonės iš buvusio partnerio Š. Stepukonio bei „Interactive Brokers“ 2024 metų vasarį pateiktu ieškiniu prašo priteisti 5,485 mln. eurų žalos atlyginimą: „Žvirgždaičių energija“ – 390 tūkst. eurų, „Nullus“ – 45,5 tūkst. eurų, o „EN Efficiency PL“ – 5,049 mln. eurų, taip pat 6 proc. metų palūkanų už priteistą sumą.
Teismas 2024-ųjų vasarį laikinai areštavo tokios vertės Š. Stepukonio turto bei uždraudė disponuoti jo sąskaitomis, įskaitant ir „Interactive Brokers“.
Teisėsauga balandžio viduryje trims mėnesiams vėl suėmė Š. Stepukonį.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) tuomet skelbė, kad ikiteisminis tyrimas dėl galimo labai didelės vertės „BaltCap“ infrastruktūros fondo turto pasisavinimo bei galimai padarytos didelės žalos ES institucijoms tęsiamas, o bylą teismui numatoma perduoti artimiausiu metu. Pagrindinis įtariamasis šioje byloje yra Š. Stepukonis.
