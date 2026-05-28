Teismo verdiktas „EM System“: lėšos įšaldytos pagrįstai?

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), remdamasis ES Teisingumo Teismo (ESTT) aiškinimu, gegužės 27 dieną nepakeitė žemesnės instancijos teismų sprendimų ir galutinai konstatavo, kad sankcijos gali būti taikomos bendrovei, jei 50 proc. jos akcijų kontroliuoja sankcionuotas asmuo.
„Europos Sąjungos sankcijos gali būti taikomos ir bendrovei, kai sankcionuotam asmeniui priklauso lygiai 50 proc. bendrovės akcijų. Tokia akcijų dalis leidžia preziumuoti bendrovės lėšų kontrolę, todėl bankai privalo šias lėšas įšaldyti“, – ketvirtadienį pranešė teismas.
„Vien šio fakto pakako tam, kad būtų taikoma kontrolės prezumpcija ir atsakovams kiltų pareiga įšaldyti ieškovės lėšas“, – nutartyje konstatavo LAT.
„EM System“ ginčijo, jos teigimu, vienašališką bankų „Citadele“ ir SEB sprendimą 2020 metais įšaldyti įmonės lėšas sąskaitose, nes 50 proc. bendrovės akcijų tuomet valdė sankcionuojamas baltarusis.
„EM System“ teismui aiškino, kad šis asmuo įmonės nekontroliavo ir faktiškai nesinaudojo įšaldytomis sąskaitomis.
Vilniaus apylinkės, o vėliau ir Vilniaus apygardos teismas ieškinį atmetė pripažinę, jog remiantis ES sankcijų reglamentu bankai lėšas įšaldė teisėtai.
„EM System“ skunde LAT pabrėžė, kad žemesnės instancijos teismai neteisingai aiškino ES sankcijų reglamentavimą ir kad sankcionuojamas asmuo neturėjo prisijungimų prie sąskaitų ir bankų kortelių, be to, išsamiai nevertino, kas realiai kontroliuoja bendrovę.
Savo ruožtu LAT prašė ESTT paaiškinti, ar 50 proc. akcijų valdantį asmenį galima laikyti kontroliuojančiu bendrovės lėšas.
Anot LAT, ESTT nurodė, kad pusės akcijų nuosavybė jau leidžia manyti, kad toks asmuo gali daryti lemiamą įtaką bendrovės sprendimams ar kaip bus naudojami jos pinigai: „Dėl to tokios bendrovės banko sąskaitose esančios lėšos turi būti įšaldomos.“
LAT taip pat nurodė, kad „EM System“ turi teisę administracine tvarka mėginti įrodyti, kad toks asmuo iš tikrųjų neturi prieigos prie bendrovės finansų.
Kaip rašė BNS, „EM System“ veikla buvo apribota dėl sąsajų su Baltarusijos verslininkais A. Šakutinu ir Ihoriu Subotsinu. Ji tebėra FNTT sudarytame sankcionuojamų įmonių sąraše.
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