Telecentrui – 4,5 mln. eurų vertės „Via Lietuvos“ užsakymas

Šią sistemą diegianti valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“ ir Telecentras pasirašė tai numatančią dvejų metų trukmės sutartį, pirmadienį pranešė „Via Lietuva“ ir Telecentras.
„Siekdami įdiegti patikimą kelių rinkliavos sistemą turime užtikrinti naudojamos IT įrangos ir duomenų saugumą. Telecentras – vienas moderniausių duomenų centrų mūsų šalyje, atitinkantis nacionalinio saugumo reikalavimus“, – pranešime teigė „Via Lietuvos“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
„Per trumpą laiką turime parengti dviejuose valstybės duomenų centruose didelės apimties IT infrastruktūrą, kurioje bus talpinama naujoji kelių rinkliavos sistema“, – pranešime teigė Telecentro vadovas Remigijus Šeris.
Duomenų centre bus saugoma informacija apie mokamų kelių naudotojus, rinkliavos mokėtojus, transporto priemones ir kita.
Kaip rašė BNS, e. rinkliavos sistemą už 16,2 mln. eurų (su PVM) diegia Austrijos kelių apmokestinimo ir eismo kontrolės sistemų bendrovė „Kapsch TrafficCom“, ji turėtų pradėti veikti nuo kitų metų pradžios.
Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, e. rinkliava užtikrins teisingesnį vilkikų apmokestinimą, nes mokesčio dydis priklausys nuo nuvažiuoto atstumo, be to, ji gerokai papildys Kelių fondą.
Sistema bus taikoma tik komerciniam krovininiam ir keleiviniam transportui, kuris naudojasi mokamais keliais.
