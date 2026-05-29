Tiekimo grandinės vadovų klubo susitikime – dėmesys atspariai ir antitrapiai tiekimo grandinei

Klubo vadovas UAB „Hegelmann Logistics“ direktorius Andrius Šumskis pristatė klubo tikslą, formatą, kokie klausimai bus sprendžiami bei narystės vertę.
Taip pat buvo pristatyti ir balandžio mėnesį išrinkti klubo valdybos nariai: Rimantas Petuška, AB „Volfas Engelman“ pirkimų ir logistikos direktorius, Alius Maknavičius, UAB „Mantinga logistics“ vadovas, Jovita Daugalaitė, Žemės ūkio kooperatyvo Pienas LT logistikos vadovė, Gediminas Žilinskas, UAB „Vičiūnai“ vykdantysis direktorius bei Aidas Veverskis, UAB „Vičiūnai“ ir Ko logistikos vadovas.
Renginio kviestinis svečias – Nerius Jasinavičius – veiklos efektyvumo konsultantas, „TOC sprendimai“ steigėjas, „Raguvos baldai“ valdybos pirmininkas. Pranešėjas susirinkusiems dalyviams pristatė temą: „Kaip optimizacija griauna įmonių (tiekimo grandinių) atsparumą?“. Pranešime jis aptarė, kaip perteklinis kaštų, atsargų ir procesų optimizavimas gali silpninti organizacijos gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių.
Renginio metu buvo nagrinėjama, kodėl ilgą laiką verslo pasaulyje dominavęs optimizavimo siekis šiandien vis dažniau tampa pažeidžiamumo priežastimi. Pastarųjų metų patirtys – tiekimo trikdžiai, žaliavų trūkumas, paklausos svyravimai ir geopolitinis nestabilumas – parodė, kad maksimaliai „išgrynintos“ sistemos dažnai nebesugeba atlaikyti netikėtų sukrėtimų.
Remdamasis Nassimo Talebo antitrapumo koncepcija, pranešėjas akcentavo, kad įmonės turėtų siekti ne vien efektyvumo, bet ir gebėjimo mokytis iš sukrėtimų bei stiprėti neapibrėžtumo sąlygomis. Susitikimo metu buvo analizuojami skirtumai tarp trapių, tvirtų ir antitrapių sistemų, aptartos dažniausiai organizacijų daromos klaidos bei praktiniai sprendimai, leidžiantys didinti tiekimo grandinės atsparumą.
Renginio dalyviai taip pat diskutavo apie įmonių tikslus ir svarbiausius veiklos rodiklius, šiandienos verslo aplinkai nebeatitinkančius valdymo principus bei būtinybę iš naujo įvertinti efektyvumo sampratą. Daug dėmesio skirta praktiniams klausimams: atsargų valdymui, tiekėjų diversifikavimui, lankstumo didinimui ir sprendimų priėmimui neapibrėžtumo sąlygomis.
Tikimasi, kad Tiekimo grandinės vadovų klubas taps nuolatine savo srities profesionalų erdve skirta būtinoms diskusijoms, gerosios praktikos dalijimuisi ir aktualių verslo iššūkių nagrinėjimui.
Daugiau informacijos apie š.m. balandžio mėnesį Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose įsteigtą Tiekimo grandinės vadovų klubą rasite čia.
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