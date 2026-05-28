Trūksta mokytojų Lietuvoje: kaip per vienus metus įgyti pedagogo kvalifikaciją

Naujausia Nacionalinės švietimo agentūros ataskaita rodo, kad artimiausiais metais švietimo sistemai reikės šimtų naujų pedagogų įvairiose srityse – nuo pradinių klasių iki specialiosios pedagoginės pagalbos specialistų.
Prognozuojama, kad 2026–2031 m. pedagogų poreikis išliks didelis, o kai kuriose srityse net dar labiau augs. Didžiausias iššūkis siejamas su bendrojo ugdymo dalykų mokytojais. Taip pat išlieka poreikis socialiniams pedagogams ir specialistams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais.
Ši problema Lietuvoje pasiskirsto netolygiai. Didmiesčiuose situacija išlieka santykinai stabilesnė, o kai kuriose savivaldybėse mokyklos susiduria su didesniais iššūkiais ieškodamos tam tikrų dalykų mokytojų. Tai rodo, kad pedagogų trūkumas turi ir regioninę dimensiją.
Ekspertai pabrėžia, kad problema susijusi ne tik su augančiu poreikiu, bet ir su senstančia mokytojų bendruomene. Dalis pedagogų artėja prie pensinio amžiaus, o naujų specialistų į sistemą ateina per mažai.
Kodėl mokytojo profesija dažnai pasirenkama ne iš karto
Iki šiol mokytojo profesija dažniausiai buvo pasirenkama tradiciniu keliu, renkantis ilgesnes universitetines studijas iškart po mokyklos. Tačiau šiandien vis dažniau akcentuojama, kad toks modelis nebepakankamas.
Dalis potencialių mokytojų jau yra baigę studijas kitose srityse ir sukaupę darbo patirties. Apie pedagogo darbą jie pradeda svarstyti vėliau. Ši grupė tampa vis svarbesnė sprendžiant pedagogų trūkumo klausimą.
Mokytojo profesijai svarbiausia ne studijų trukmė, o pasirengimas dirbti realioje klasėje. Jei žmogus tam pasirengia, jis gali sėkmingai pradėti dirbti ir per trumpesnį laiką.
Vis daugiau žmonių ieško prasmingesnės veiklos, galimybės dirbti su jaunimu ir savo profesinę patirtį pritaikyti švietimo srityje. Todėl lankstesnės pedagogikos studijos tampa aktualios tiems, kurie svarsto apie karjeros pokytį.
Pedagogo kvalifikaciją galima įgyti greičiau
Vienas iš universitetų, aktyviai siūlančių lankstesnį kelią į pedagogiką ir reaguojančių į augantį mokytojų poreikį, yra Mykolo Romerio universitetas (MRU). Jis kviečia rinktis pedagogikos profesines studijas, kurios leidžia aukštąjį išsilavinimą turintiems asmenims per palyginti trumpą laiką, maždaug per vienus metus, įgyti pedagogo kvalifikaciją.
Šios studijos skirtos žmonėms, kurie jau turi aukštąjį išsilavinimą, tačiau svarsto apie karjeros pokytį, nori dirbti švietimo srityje arba savo turimą profesinę patirtį pritaikyti mokykloje.
Programa leidžia studijas derinti su profesine veikla, todėl tai tampa patraukliu pasirinkimu dirbantiems žmonėms. Pedagoginė praktika suteikia galimybę susipažinti su realiu darbu mokykloje ir greičiau pasirengti darbui klasėje.
Tokios studijų formos leidžia universitetams greičiau reaguoti į švietimo sistemos poreikius ir prisidėti prie pedagogų rengimo stiprinimo.
„Matome, kad į pedagogines studijas vis dažniau ateina žmonės, jau turintys kitą profesinę patirtį. Tokie studentai dažnai būna itin motyvuoti ir pasirengę greitai įsilieti į mokyklos bendruomenę“, – sakė MRU pedagogikos profesinių studijų programos vadovė doc. dr. Gintautė Žibėnienė.
Klasėje svarbiausia praktika
Šiuolaikinė mokykla reikalauja ne tik dalyko išmanymo, bet ir gebėjimo dirbti su skirtingais mokiniais, reaguoti į įvairias situacijas klasėje ir taikyti technologijas. Todėl pedagogikos studijose vis daugiau dėmesio skiriama praktiniam pasirengimui.
Būsimi mokytojai mokosi ne tik teorijos, bet ir realaus darbo klasėje. Jie planuoja ugdymą ir sprendžia sudėtingas situacijas, su kuriomis susiduria kasdienėje mokyklos aplinkoje.
„Mokytojo profesijai svarbiausia ne studijų trukmė, o pasirengimas dirbti realioje klasėje. Jei žmogus tam pasirengia, jis gali sėkmingai pradėti dirbti ir per trumpesnį laiką“, – sakė MRU profesorius, edukologas ir Senato pirmininkas Romas Prakapas.
Tai rodo, kad aukštosios mokyklos tampa ne tik pedagogų rengimo vieta, bet ir aktyvia švietimo sistemos pokyčių dalimi.
Ar to pakaks?
Nors lankstesnės studijų formos negali vienos išspręsti visos sistemos problemų, jos vis dažniau įvardijamos kaip svarbi sprendimo dalis.
Pedagogų trūkumas susijęs ir su kitais veiksniais. Svarbios darbo sąlygos, atlyginimai ir profesijos patrauklumas. Tačiau be naujų žmonių pritraukimo švietimo sistema susidurs su vis didesniais iššūkiais.
Daugiau nei profesija
Mokytojo darbas šiandien vis dažniau suvokiamas kaip daugiau nei profesija. Tai galimybė tiesiogiai prisidėti prie visuomenės ateities. Mokytojai ugdo ne tik žinias, bet ir kritinį mąstymą, vertybes bei gebėjimą orientuotis sparčiai besikeičiančiame pasaulyje.
Todėl šiandien svarbiausias klausimas tampa ne tik ar Lietuvai trūksta mokytojų, bet ir kas ryšis ateiti į profesiją, nuo kurios priklauso ateities visuomenė.
(be temos)
(be temos)