 Už šį pažeidimą įmonei „Esemda“ skirtas įspėjimas

2026-05-06 09:41
ELTOS inf.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pripažino bendrovę „Esemda“ diskriminavus įsidarbinti norėjusią moterį su negalia. 

Už šį pažeidimą įmonei „Esemda“ skirtas įspėjimas / Freepik.com nuotr.

Tarnybai pateiktame skunde pareiškėja nurodė buvusi pakviesta dirbti elektronikos prietaisų montuotoja, tačiau situacija, pasak moters, pasikeitė jai pateikus Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (ANTA) išvadą.

Pamatęs išvadą, darbdavys nusprendė moters kandidatūros netvirtinti, nors joje ir buvo aiškiai nurodyta, jog siūlomą darbą dirbti ji gali.

Savo ruožtu UAB „Esemda“ atstovai pažymėjo, kad moteris į darbą nepriimta įvertinus jos pateiktą ANTA išvadą, kurioje nurodyta apie pareiškėjai taikomus darbo pobūdžio ir sąlygų apribojimus. Tokie apribojimai, pasak bendrovės atstovų, yra nesuderinami su montuotojos darbo funkcijomis.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės grupės vadovė Audronė Daukšaitė-Timp pabrėžė, kad  ANTA išvada yra rekomendacinio pobūdžio, o darbdavys privalėjo vadovautis gydytojo patvirtinta medicinine pažyma.

„Spręsdamas dėl pareiškėjos galimybės atlikti montuotojos darbą, darbdavys rėmėsi ne privalomais medicininiais dokumentais, o išvada, kuri, pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, darbdaviui nesuteikia pagrindo riboti darbuotojo darbo funkcijų, nesant to patvirtinančios gydytojo pažymos“, – pranešime cituojama A. Daukšaitė-Timp.

Tarnyba konstatavo, kad būtent pareiškėjos negalia tapo lemiamu veiksniu, dėl kurio bendrovė nusprendė nesudaryti su ja darbo sutarties. Taip, anot teisininkės, bendrovė pažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, nustatytus Lygių galimybių įstatyme.

Už nustatytą pažeidimą įmonei „Esemda“ skirtas įspėjimas.

Tai jau ne pirmas atvejis, kai tarnyba fiksuoja panašius pažeidimus dėl netinkamo  darbuotojų medicininių dokumentų vertinimo – anksčiau įspėjimas skirtas ir bendrovei „Kelių priežiūra“, apribojusiai darbines funkcijas kelių meistrui. 

