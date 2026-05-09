Uzbekų kavinę tikrinę inspektoriai nustėro

Uzbekų kavinės vitrinose pavaizduoti patiekalai vilioja užeiti. Maistas nuotraukose atrodo skaniai ir gardžiai.
„Tiesiog buvo smalsu paragauti maisto. Jautieną skaniai daro, tik tiek, kad aš jautienos nelabai mėgstu tokios, kokią jie ten gamina“, – sakė praeivė.
Laimei, šiaulietė čia papietavusi neapsinuodijo. Pasirodo, ši „Havakand“ uzbekiška virtuvė net neturi leidimo teikti maitinimo paslaugų.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba po patikrinimo uždraudė šiai kavinei veikti tol, kol nesusitvarkys dokumentų.
„Į šį patikrinimą vykome pagal turimą pranešimą kartu su Darbo inspekcija, kad galimai vykdoma nelegali žmonių maitinimo veikla. Nuvykus į vietą, ta informacija pasitvirtino“, – teigė VMVT Šiaulių skyriaus vedėja Daiva Kazlauskienė.
Kavinė nuo praėjusių metų liepos reklamavosi ir socialiniuose tinkluose, rodydavo, kokius gamina patiekalus.
Tik lankydavosi čia beveik vien kitataučiai, lietuviai – retai.
„Kad ateina, tai matosi. Būna tik darbo laikas trumpesnis, pagal tai, ką matau, ir kad vaikšto ne vien tik uzbekai, bet to regiono žmonės“, – kalbėjo praeivė.
Kavinė ne tik veikė nelegaliai, bet ir savo klientus maitino pasibaigusio galiojimo produktais. Žalia mėsa gal ir nebuvo pasenusi, tačiau įmonė neturėjo jai reikalingų dokumentų.
„Taip pat buvo nustatyta nemažai produktų, kurie buvo be ženklinimo, be atsekamumo. Tarkime, mėsa buvo neženklinta. Taip pat buvo naudojami produktai su pasibaigusiu galiojimo terminu“, – aiškino D. Kazlauskienė.
Pasirodo, ne visiems tai svarbu.
„Tai čia kiekvienoje kavinėje tas dalykas galimas, nes čia yra geriausia, kiek teko skaityti, apgaulė – per kavines visą pasenusį maistą iškišti. Tai ir mūsų kavinėse galima to paties rasti“, – svarstė praeivė.
Tačiau didžioji dalis šiauliečių sako nė nepastebėję naujos kavinės. Neva uzbekiška virtuvė jų netraukia, tad ir neplanavo užeiti.
„Žinokite, niekada nekreipiau dėmesio, taip einu kaip dabar“, – sakė moteris.
„Oi ne, čia ne mano stilius, ne, tikrai ne“, – kalbėjo kita pašnekovė.
„Tiesiog matydavau kavinę ir tiek, o veikia ar neveikia – nežinau, kadangi maitinimo paslaugomis nesinaudoju, neužeidavau“, – teigė moteris.
Nors dėl skonio sakoma nesiginčijama, dėl nelegalių darbuotojų dar teks pasiginčyti. Tyrimą šioje kavinėje pradėjo ir Darbo inspekcija.
„Mūsų patikrinimo metu buvo rastos dvi darbuotojos, su kuriomis nebuvo sudarytos darbo sutartys. Aiškinamės aplinkybes, kodėl taip įvyko. Darbdavys tokių dalykų negali daryti. Darbdavys turi pranešti vieną dieną iki darbuotojo darbo pradžios“, – teigė Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus vedėjas Aidas Šiurkus.
Oficialiai šioje uzbekų virtuvėje dirbo tik pats įmonės savininkas.
Toje pačioje vietoje prieš daugiau nei metus veikė kita uzbekų kavinė, tačiau per patikrinimą Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba taip pat joje rado pažeidimų. Tąkart konfiskuota didelė nebegaliojančios mėsos partija.
