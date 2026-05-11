Viceministras: parengus geležinkelių apsaugos planą bus aiškiau, kiek reikia pinigų

„Apie geležinkelių didesnį finansavimą – skaičius susigryninsime, kiek iš tikrųjų reikia, o ne tiek, kiek noras yra turėti, nes noras turėti yra visiems. Finansinius srautus modeliuojame ir kartu su dviejų savaičių planu, manau, kad šitie finansiniai srautai ir galimybės biudžete jau bus aiškesnės“, – pirmadienį žurnalistams sakė Roderikas Žiobakas.
Viceministras tikino, kad planas jau rengiamas, svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Anot jo, planas bus trijų dalių.
„Akcentas yra į tris sudedamąsias. Per artimiausią laikotarpį (žiūrima – BNS), kaip bus stiprinamas saugumas geležinkelių infrastruktūroje. Vidutinio laikotarpio – apie metus – galbūt (galimi – BNS) sistemų įdiegimai, pirkimai ir kiti elementai, kurie tikrai padėtų sustiprinti geležinkelių infrastruktūrą“, – kalbėjo R. Žiobakas.
„Trečioji sudedamoji – ilgalaikė perspektyva. (Svarstoma – BNS) galbūt kažkokius didesnius projektus (įgyvendinti – BNS), analizuojame Vakarų Europos padėtį. Per tolimesnį laikotarpį galėtumėme įsidiegti ir diegti saugumą garantuojančias technologijas, tarp jų ir tą vadinamąją signalizacijos sistemą europinėje vėžėje, kuri nuo Lenkijos sienos eina iki pat Palemono“, – pridūrė jis.
LTG infrastruktūros valdymo įmonės „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas praėjusią savaitę teigė, kad infrastruktūra yra nusidėvėjusi, jai atnaujinti per dešimt metų reikės šimtų milijonų eurų.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas tuomet teigė, kad pinigų geležinkelių saugumui užtikrinti turėtų ieškoti Susisiekimo ministerija iš savo asignavimų.
Kaip rašė BNS, daugiau nei prieš dvi savaites Jiesioje, Kauno rajone, nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai, o Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai.
LTG Verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus anksčiau teigė, kad incidento Jiesios stotyje buvo galima išvengti, jei ten būtų veikusi geležinkelio signalizavimo sistema.
Incidentų priežastis tiria LTG komisija, Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai.
