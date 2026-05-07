Vienas geriausių pasaulyje: nealkoholinis „Švyturio Ekstra“ apgynė prestižinį titulą

Vienu geriausių pasaulyje nealkoholinis „Švyturio Ekstra“ išrinktas konkurso kategorijoje „Classic Non-Alcohol Ale or Lager“ – joje tarptautiniai ekspertai vertina klasikinio stiliaus nealkoholinius elius ir lagerius.
„Šio konkurso apdovanojimas laikomas aukščiausiu įvertinimu alaus pasaulyje, iš esmės neturinčiu lygiaverčių alternatyvų. Tai, kad vėl patekome tarp planetos geriausiųjų, yra išskirtinis pasiekimas – nuo šiol niekas negali sakyti, kad mums tiesiog sekasi, nes dar kartą išsiskirti tarp galybės tokio lygio konkurentų nėra sėkmė, tai – nuoseklaus ir tikslingo darbo rezultatas. Rodome pavyzdį visai alaus pramonei ir galime drąsiai sakyti, kad su nealkoholiniu „Ekstra“ formuojame šios kategorijos gaminių standartą pasaulyje. Tai labai svarbus įvertinimas visai Lietuvos gėrimų pramonei, dar kartą įrašantis šalies vardą į pasaulinį aludarystės žemėlapį“, – teigė bendrovės „Švyturys-Utenos alus“ vadovas Rolandas Viršilas.
„World Beer Cup“ – vienas įtakingiausių alaus konkursų pasaulyje, dažnai vadinamas aludarių olimpiada. JAV vykstantis renginys suburia aukščiausio lygio aludarius iš viso pasaulio, kurie varžosi keliose dešimtyse skirtingų kategorijų.
Aludariai savo produktus teikia konkrečioms kategorijoms, o jų kokybę aklojo testo būdu, kai ekspertams yra nežinomas ragaujamo pavyzdžio gamintojas, vertina apie 300 tarptautinių ekspertų – nuo pripažintų alaus someljė iki patyrusių aludarių ir kitų industrijos profesionalų. Vertinant nagrinėjami įvairūs alaus stiliai, atsižvelgiant į skonį, ingredientus, spalvą, kartumą ir daugybę kitų specifinių techninių kriterijų.
Pavyko išsaugoti čempionišką charakterį
Klasikinis „Ekstra“ šiame prestižiniame konkurse triumfavo dar 2012-aisiais. Per daugiau nei tris dešimtmečius, nuo pat šio alaus gamybos starto Klaipėdoje, jis pelnė gausybę prestižinių šalies ir tarptautinių įvertinimų, tad nealkoholinė versija šiandien tęsia garbingą čempionišką tradiciją.
Nealkoholinis „Švyturio Ekstra“ verdamas pagal tą patį klasikinį „Ekstra“ receptą, kuris Lietuvos alaus mėgėjams jau tapo kokybės etalonu. Naudojant tą pačią receptūrą, technologijas ir aukščiausios kokybės žaliavas verdant nealkoholinį alų pavyko išsaugoti skonį, aromatą ir charakterį.
Gausūs apdovanojimai ir įvertinimai – neatsitiktinumas: prieš pasiekdamas vartotojus alus pereina ne vieną gamybos ir kokybės kontrolės etapą. Profesionalių aludarių komanda darykloje pirmiausia degustuoja produkcijos gamybai skirtą vandenį, vėliau – sufermentuotą alų ir vertina, kada galima pradėti brandinti. Galiausiai degustuojamas jau išfiltruotas ir išpilstymui paruoštas gėrimas. Taip pat nuolat atliekami vadinamieji laiko testai – stebima, kaip produktai senėja lentynose. Siekiama, kad vartotojas gautų tokią pačią skonio patirtį tiek pirmąjį, tiek paskutinį galiojimo mėnesį.
Šveicarijos sertifikavimo organizacija „Icertias“ daryklos gaminius šiemet įvertino prestižiniu QUDAL aukso medaliu, kuris suteikiamas už kokybiškiausią produkciją. Paprašyti įvardyti kokybiškiausio nealkoholinio alaus gamintoją šalies vartotojai jau ne vienus metus įvardija būtent „Švyturį“.
