VMI: pajamų dar nedeklaravo 60 tūkst. savarankiškai dirbusių gyventojų

Tuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkst. individualiai ir daugiau nei 85 tūkst. su verslo liudijimais dirbusių žmonių.
Pajamas laiku – iki gegužės 4-osios – deklaravo daugiau nei 1,5 mln. gyventojų, o dar apie 180 tūkst. to nepadarė, trečiadienį pranešė Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).
Beveik 850 tūkst. žmonių deklaravo daugiau nei 400 mln. eurų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokos, o apie 500 tūkst. – mokėtiną 440 mln. eurų sumą.
GPM permokų jau sulaukė beveik 600 tūkst. gyventojų – jiems grąžinta beveik 300 mln. eurų. Jos grąžinamos iki liepos pabaigos ir pervedamos atsitiktine tvarka, nepriklausomai nuo deklaracijos pateikimo datos.
Prašymus skirti dalį GPM paramai pateikė daugiau nei 560 tūkst. gyventojų.
Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, jau pateikė apie 90 tūkst. žmonių, tačiau dar 15 tūkst. tai turi padaryti.
VMI pabrėžia, kad patiriant finansinių sunkumų ir negalint sumokėti visos sumos galima kreiptis į VMI dėl mokestinės paskolos sutarties ir išdėstyti mokėjimus dalimis.
Naujausi komentarai