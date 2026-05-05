VMI skaičiuoja skolininkus: to nepadarė apie 189 tūkst. žmonių

Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkst. gyventojų, o 16 tūkst. to dar nepadarė, BNS teigė VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
„Jei gyventojas turi pareigą deklaruoti pajamas, tačiau to nepadaro laiku – VMI pirmiausia išsiunčia priminimus apie susidariusią GPM skolą, kurią prašoma sumokėti per 14 dienų nuo minėto pranešimo gavimo. Atitinkamai, nesureagavus į pranešimus, tenka inicijuoti ir išieškojimo veiksmus“, – komentare BNS sakė M. Endrijaitis.
„Skolos už ankstesnius mokestinius laikotarpius taip pat turi būti sumokamos nedelsiant, nes joms taip pat gali būti taikomi išieškojimo veiksmai“, – teigė jis.
Pelno deklaracijas už 2025 metus pateikė beveik 65 tūkst. įmonių, o 139 tūkst. jų dar nepateikė. Pelno deklaraciją įmonės turi pateikti iki birželio 15 dienos.
Kasmet pajamų deklaravimas prasideda maždaug kovo viduryje ir trunka iki gegužės 1-osios, o šiemet – iki gegužės 4 dienos, nes pirmosios dienos yra nedarbo.
GPM permokos teisingai ir laiku pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos iki liepos 31 dienos. Deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės 4 dienos, GPM permokos grąžinamos per 90 dienų.
Naujausi komentarai