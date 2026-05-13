VMVT: Lazdijuose tiekiamo geriamojo vandens kokybė neatitinka reikalavimų

VMVT atliktų tyrimų rezultatai, patvirtino, kad įmonės tiekiamas geriamasis vanduo neatitinka teisės aktų reikalavimų. Didžiausi nukrypimai nustatyti dėl geležies koncentracijos, drumstumo, spalvos bei amonio kiekio.
Tyrimas parodė, kad įmonės tiekiamo geriamojo vandens gerinimo įrenginiai šiuo metu veikia neefektyviai, todėl gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo yra nekokybiškas, tačiau saugus. Gyventojams rekomenduojama prieš vartojimą atsukti vandenį ir leisti jam šiek tiek nubėgti, kol jis taps įprastos, skaidrios spalvos, o esant nepriimtinam skoniui ar kvapui – vartoti virintą arba alternatyvų (fasuotą) vandenį.
VMVT jau įpareigojo geriamojo vandens tiekėją nedelsiant atlikti pakartotinius tyrimus, nustatyti pažeidimų priežastis, imtis taisomųjų veiksmų ir pateikti jų įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus. Vandens tiekėjas įpareigotas operatyviau komunikuoti su gyventojais įspėjant juos apie atliekamus geriamojo vandens gerinimo darbus bei jų pabaigą, taip pat rekomendacijas dėl vandens vartojimo. Apie situaciją informuota ir Lazdijų rajono savivaldybės administracija.
VMVT pabrėžia, kad situacija ir toliau yra aktyviai stebima, o pagrindinis tikslas – kuo greičiau užtikrinti, kad Lazdijų miesto gyventojus pasiektų reikalavimus atitinkantis - kokybiškas ir saugus geriamasis vanduo.
