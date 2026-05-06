Vyriausybė siūlo griežtinti gamintojų atsakomybę tvarkant baterijų atliekas

Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, kad siūlomos įstatymų pataisos derės su ES teisės aktais, prieš Lietuvą bus užbaigta pažeidimo procedūra dėl ES direktyvos neperkėlimo.
„Taip pat yra ambicingos baterijų atliekų surinkimo užduotys ir didelės baudos lems baterijų atliekų atskiro surinkimo tinklo plėtrą ir aktyvų gyventojų informavimą“, – posėdyje trečiadienį kalbėjo K. Žuromskas.
Pasak ministro, dėl to susidarys mažiau baterijų atliekų mišriame sraute, mažiau jų bus išmetama į aplinką.
„Paskutiniais metais matome tikrai nemažai gaisrų atliekų surinkimo punktuose ir galima teigti, kad įtakos turi tai, kad į mišrias komunalines atliekas patenka vis daugiau ir daugiau baterijų ir su jomis susijusių atliekų“, – teigė K. Žuromskas.
Anot jo, taip pat bus galimybė gauti ilgiau galiojančius išankstinius leidimus įvežti nepavojingas atliekas – tai sukurs mažesnę administracinę naštą verslui.
Aplinkos ministerijos parengtomis atliekų tvarkymo įstatymų pataisomis siūloma, kad baterijas ir akumuliatorius į Lietuvą tiekiantys gamintojai vietoj mokesčio už aplinkos teršimą, kai jie tinkamai netvarko baterijų atliekų, būtų baudžiami 5,5–13,75 tūkst. eurų baudomis už kiekvieną nesurinktą atliekų toną.
Taip pat numatytos baudos už kitus pažeidimus, pavyzdžiui, už nešiojamų ar mažų transporto priemonių baterijų toną neužsiregistravus grėstų 13,75–27,5 tūkst. eurų bauda. Už neteisingus duomenis apskaitant baterijas būtų skiriama bauda nuo 6 tūkst. eurų.
Atliekų tvarkymo, Mokesčio už aplinkos teršimą, Aplinkos apsaugos įstatymų ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis į Lietuvos teisę perkeliamos atnaujintos ES nuostatos dėl baterijų, elektronikos ir jų atliekų tvarkymo.
Planuojama, kad pakeitimai, susiję su elektronikos direktyvos perkėlimu, įsigalios iš karto, kai Atliekų tvarkymo įstatymo pataisos bus paskelbtos Teisės aktų registre, susiję su atliekų vežimu, įsigaliotų nuo 2026 metų gegužės 21 dienos, kai įsigalios ES reglamentas, o susiję su baterijų ir jų atliekų tvarkymu – nuo šių metų liepos.
