Žiniasklaida: iš dalies ekspremjerui Paluckui priklausančiai įmonei „Garnis“ inicijuotas bankrotas

Teigiama, kad bankroto procedūra buvusio socialdemokratų lyderio verslui inicijuojama dėl nesumokėtų mokesčių.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) „Sienai“ patvirtino, kad Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ekspremjero įmonei. VMI teigimu bankroto procedūra inicijuota, nes bendrovė sukaupė 19,7 tūkst. eurų mokestinę nepriemoką ir yra nepajėgi laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų.
Pasak viešų duomenų, „Garnio“ skola valstybei šiuo metu viršija 30 tūkst. eurų. Didžiąją dalį sumos sudaro skola VMI, o likusią – apie 10,5 tūkst. eurų – sudaro nepriemokos „Sodrai“.
ELTA primena, kad praėjusią vasarą politines audras koalicijoje ir G. Palucko vadovaujamoje Vyriausybėje kėlė keli žurnalistiniai tyrimai apie premjero ir jo šeimos verslo ryšius, vėliau lėmę šio socialdemokratų premjero pasitraukimą iš pareigų, rugpjūčio mėnesį – ir 19-ojo Ministrų kabineto atsistatydinimą.
Pirmasis „Siena“ ir „Laisvės TV“ tyrimas atskleidė, kad tuomečio premjero G. Palucko ir jo verslo partnerio Mindaugo Milašausko valdoma įmonė „Garnis“ maksimalią 200 tūkst. eurų paskolą iš nacionalinio plėtros banko ILTE užsitikrino G. Paluckui jau einant premjero pareigas.
Paskola 2024 m. įkurtai įmonei skirta iš jauniems verslams skatinti skirtos programos „Startuok“ lėšų.
Kaip skelbta pernai vasaros tyrime, G. Palucko su M. Milašausku taip pat kontroliuojama bendrovė „Emus“, kaip ir „Garnis“, veikia baterijų gamybos sektoriuje, tačiau „Emus“ sėkmingai veikė keliolika metų ir į lengvatinę paskolą startuoliams, kurią gavo „Garnis“, pretenduoti negalėjo.
Seimas, gavęs generalinės prokurorė Nidos Grunskienės kreipimąsi į Seimą dėl G. Palucko teisinės neliečiamybės, gegužės mėnesį ją panaikino. Ekspremjerui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad G. Paluckas galimai neteisėtai įgijo ar jungtinės nuosavybės teise valdė turtą, kurio bendra vertė viršija 45 tūkst. eurų.
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